Ηράκλειο: «Είχαν δώσει ηρεμιστικά σε 2,5 ετών παιδάκι»

Τι είπε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού για την κακοποίηση των 8 αδελφών - Βίντεο ΑΝΤ1

Φρίκη προκαλούν οι νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την κακοποίηση των οχτώ παιδιών στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους γονείς τους.

Οι αρχές μετά από καταγγελίες συνέλαβαν τον 44χρονο πατέρα και την 32χρονη μητέρα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι κακοποιούσαν τα ανήλικα παιδιά τους μέσα στο σπίτι τους.

Το πιο ανατριχιαστικό από όλα είναι ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε καταγγελίες για τη συγκεκριμένη οικογένεια από το 2022, παρ’ όλ’ αυτά τα παιδιά συνέχιζαν να παραμένουν υπό την επιμέλεια των δύο γονέων.

Όπως είπε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος στον ΑΝΤ1, το Χαμόγελο έμαθε για πρώτη φορά για την κακοποίηση των παιδιών τον Μάρτιο του 2022.

Τότε εστάλη κατεπείγουσα αναφορά στην εισαγγελία γιατί έλαβαν κλήση από το ΕΚΑΒ, ότι ασθενοφόρο μετέφερε στο νοσοκομείο ένα νήπιο 2,5 ετών γιατί είχε πάρει έξι ηρεμιστικά και νοσηλευόταν στην εντατική. Δε διευκρινίστηκε τότε αν τα είχαν δώσει στο παιδάκι ή αν τα πήρε μόνο του κατά λάθος.

Τον Μάιο του 2022 το «Χαμόγελο του Παιδιού» δέχτηκε νέα καταγγελία για σωματική και λεκτική παραμέληση των παιδιών. Το 2024 εστάλη νέα αναφορά για χρήση ουσιών από τον πατέρα και παραμέληση εποπτείας.

Όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος, τα παιδιά ήταν εκτεθειμένα σε καταστάσεις φρίκης. Τον Αύγουστο του 2025 και πάλι το Χαμόγελο ενημέρωσε την Άμεση Δράση για σοβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ αυτών ξυλοδαρμοί των παιδιών και εγκαύματα στο 2,5 ετών παιδάκι.

Σε ανακοίνωση επίσης που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρεται ότι έπειτα από κλήσεις που είχαν κάνει γείτονες στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, ο Οργανισμός είχε ενημερώσει την Άμεση Δράση στις 19 Ιανουαρίου 2025 και στις 9 Νοεμβρίου 2025.

Η συγκεκριμένη οικογένεια υποστηριζόταν από το Κέντρο Στήριξης ευάλωτων παιδιών και οικογενειών, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Ηράκλειο Κρήτης τα έτη 2020 και 2021. Εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο δεν είχε διαπιστωθεί κάποια κακοποιητική συμπεριφορά, καθώς όλα ξεκίνησαν από το 2022 και μετά.

Έτσι τρία χρόνια τώρα, τα παιδιά αυτά ζούσαν πραγματικά βασανιστήρια και καμιά αρμόδια υπηρεσία δεν ενήργησε για να τα απομακρύνει από αυτό το περιβάλλον.

Ηράκλειο: Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη που ζούσαν τα οχτώ αδελφάκια

Η λεκτική και σωματική επίθεση σε βάρος του 15χρονου γιου της οικογένειας ήταν η αφορμή να… ανοίξουν τα στόματα στην γειτονιά και να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρουν πηγές του patrisnews.com, κάτοικος της περιοχής που εδώ και αρκετό καιρό άκουγε φωνές και φασαρίες μέσα από το σπίτι όπου έμεναν οι δύο γονείς με τα οχτώ παιδιά αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία.

Κάλεσε στην «γραμμή βοήθειας» του «Χαμόγελου του Παιδιού» και ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σπίτι υπάρχει συστηματική κακοποίηση παιδιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να προχωρούν σε έρευνα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν το ζευγάρι στο σπίτι κολαστήριο, στο οποίο βρήκαν και κατέσχεσαν μία αδήλωτη καραμπίνα.

Το ζευγάρι που μένει σε εργατικές κατοικίες του Ηρακλείου έχει συνολικά οκτώ παιδιά. Συγκεκριμένα η 32χρονη γυναίκα από την Κύπρο έχει πέντε παιδιά από τον πρώτο γάμο της και τρία με τον 44χρονο Ηρακλειώτη.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί αύριο 5 Δεκεμβρίου.

Ο 44χρονος πατέρας και η 32χρονη μητέρα, σε βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των οκτώ παιδιών τους, παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το εύρος των κακοποιητικών συμπεριφορών.