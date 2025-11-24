Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι δύο ετών

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Τυλισού στην Κρήτη, έπειτα από τον θάνατο ενός κοριτσιού μόλις δύο ετών έπειτα από αιφνίδια αδιαθεσία. Το παιδί κατέρρευσε ενώ βρισκόταν με τη μητέρα του στο αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, μόλις το κοριτσάκι ξεκίνησε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία, η μητέρα σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου. Παρά τις προσπάθειές της το μικρό κορίτσι κατέληξε στην αγκαλιά της, όπως δημοσιεύει το neakriti.gr.

Η μικρή Εφραιμία μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός της.

Η οικογένεια, ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή, έχει ακόμη δύο παιδιά – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – και η τραγική απώλεια έχει σκορπίσει ανείπωτη οδύνη στο χωριό.

Κρήτη: Πότε θα γίνει η κηδεία του 2χρονου κοριτσιού

Η κηδεία της αναμένεται να γίνει σήμερα, στις 3:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο όπου η οικογένειά της θα την αποχαιρετήσει για τελευταία φορά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το παιδί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.