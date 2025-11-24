Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι δύο ετών

«Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 10:13 Καινούργιου σε Γκουντάρα - Κάκκαβα: «Υπάρχει και η νομική οδός…»
24.11.25 , 10:06 H ατάκα του Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό
24.11.25 , 10:01 Η «Ιθάκη» του Τσίπρα: Οι κρίσιμες στιγμές, οι επιλογές και τα λάθη του
24.11.25 , 09:50 Νίκος Καρβέλας: Το τρυφερό βίντεο με τον 3χρονο γιο του στο πιάνο
24.11.25 , 09:50 Άρια Καλύβα: «Τα πάνελ του Γιώργου Λιάγκα δεν τον βοηθάει όσο θα έπρεπε»
24.11.25 , 09:42 Έρμα Στυλιανίδη: Η πολιτική, η αδυναμία στα παιδιά της και το Cash or Trash
24.11.25 , 09:39 Βάρκιζα: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων με μαχαιρώματα
24.11.25 , 09:36 Θεοδωρίδου - Ρουβάς: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κέντρο όπου εμφανίζονται
24.11.25 , 09:05 Με το MINI Countryman SE ALL 4 στην Ισλανδία
24.11.25 , 09:03 Freddie Mercury: Όσα δε γνωρίζαμε για την ταραχώδη ζωή του
24.11.25 , 09:01 Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
24.11.25 , 08:35 Σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή για τον Σάκη Ρουβά
24.11.25 , 08:29 «Συμφωνία που θα σέβεται την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας»
24.11.25 , 08:24 Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι δύο ετών
24.11.25 , 08:22 Black Friday: Από τις ουρές στην απόλυτη ψηφιακή εμπειρία αγοράς
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή για τον Σάκη Ρουβά
Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι δύο ετών
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Βρέθηκε νεκρός - Ύποπτος ο αδελφός του
Καινούργιου σε Γκουντάρα - Κάκκαβα: «Υπάρχει και η νομική οδός…»
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με haute couture δημιουργία που ξεχώρισε
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Νίκος Καρβέλας: Το τρυφερό βίντεο με τον 3χρονο γιο του στο πιάνο
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Τυλισού στην Κρήτη, έπειτα από τον θάνατο ενός κοριτσιού μόλις δύο ετών έπειτα από αιφνίδια αδιαθεσία. Το παιδί κατέρρευσε ενώ βρισκόταν με τη μητέρα του στο αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, μόλις το κοριτσάκι ξεκίνησε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία, η μητέρα σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου. Παρά τις προσπάθειές της το μικρό κορίτσι κατέληξε στην αγκαλιά της, όπως δημοσιεύει το neakriti.gr

«Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»: Τα βασανιστήρια της Μαρίας

Η μικρή Εφραιμία μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός της. 

Η οικογένεια, ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή, έχει ακόμη δύο παιδιά – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – και η τραγική απώλεια έχει σκορπίσει ανείπωτη οδύνη στο χωριό.

Κρήτη: Πότε θα γίνει η κηδεία του 2χρονου κοριτσιού

Η κηδεία της αναμένεται να γίνει σήμερα, στις 3:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο όπου η οικογένειά της θα την αποχαιρετήσει για τελευταία φορά.

Κρήτη: Η μητέρα & οι αδελφές της 26χρονης Μαρίνας που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το παιδί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ
 |
2ΧΡΟΝΗ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top