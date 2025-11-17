«Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»: Τα βασανιστήρια της Μαρίας

Μια σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στο φως μέσα από την εξομολόγηση της 55χρονης Μαρίας από την Κρήτη, η οποία αποφάσισε να μιλήσει δημόσια και να δείξει τα σημάδια που της άφησε ο σύντροφός της. πως ανέφερε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η σχέση τους ξεκίνησε ιδανικά, όμως με την πάροδο του χρόνου μετατράπηκε σε έναν ατελείωτο κύκλο κακοποίησης.

Σύμφωνα με όσα διηγήθηκε, τα τελευταία δύο χρόνια ο σύντροφός της φέρεται να είχε φτάσει στο σημείο να προσπαθήσει ακόμη και να τη σκοτώσει, ασκώντας ασφυκτική πίεση στις καρωτίδες της. Όπως περιέγραψε, η καθημερινότητα είχε γίνει μαρτυρική, καθώς εκείνος φέρεται να της προκαλούσε ζαλάδες, πονοκεφάλους και μώλωπες, ενώ η βία κλιμακωνόταν διαρκώς.

«Προσπάθησε να με περιορίσει. Τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό που προσπάθησε να κάνει ήταν ουσιαστικά να με σκοτώσει. Όταν πνίγεις έναν άνθρωπο και του πιέζεις τις καρωτίδες και σταματάει η αιμάτωση στον εγκέφαλο, ο χρόνος του θανάτου έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Στην αρχή μου το έκανε με αγκαλιά. Αυτό γινόταν κάθε μέρα. Ήθελε να κοιμάμαι, ζαλιζόμουν συνέχεια, είχα συνέχεια πονοκέφαλο».

Οι ξυλοδαρμοί που την οδηγήσαν στο νοσοκομείο και τα καψίματα

Η Μαρία αποκάλυψε ότι δεχόταν χτυπήματα στο κεφάλι, με συνέπεια ακόμη και πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις να δείχνουν μικροαιμορραγίες. Ανέφερε επίσης ότι την πίεζε με το σώμα του πάνω σε καυτό καλοριφέρ, προκαλώντας της αφόρητους πόνους, ενώ –όπως είπε– χρησιμοποιούσε ακόμη και ατμοσίδερο πάνω της, αφήνοντάς τη γεμάτη πληγές.

«Τον Αύγουστο άρχισε να σβήνει τσιγάρα πάνω μου παρόλο που δεν κάπνιζε. Με έβαζε πάνω στο καλοριφέρ καλοκαιριάτικα, το άφηνε επί ώρες να ζεσταίνεται και μετά με πίεζε πάνω του με το σώμα του, με αποτέλεσμα να τσιρίζω από τους πόνους. Και εκείνη την ώρα αυτός το ευχαριστιόταν... Έβαζε το ατμοσίδερο πάνω μου, στην κοιλιά μου, παντού, σε όλο το σώμα μου υπήρχαν πληγές».

Η ίδια υποστήριξε ότι σε μία από τις προσπάθειές της να φύγει από το σπίτι, εκείνος την ακινητοποίησε, την έριξε στο πάτωμα και την απείλησε ότι δε θα την άφηνε να πάει πουθενά. Παρόλα αυτά, κατάφερε τελικά να ξεφύγει, δηλώνοντας ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβε πως είχε φτάσει στο τέλος της αντοχής της.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, κατέθεσε στην αστυνομία και εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος φέρεται να χρειάστηκε δύο ώρες για να καταγράψει το σύνολο των τραυμάτων της, λέγοντάς της πως «με τόσες πληγές, ζωντανή γυναίκα δεν έχει ξαναδεί».

Η Μαρία τόνισε πως είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να εξηγήσει στον σύντροφό της ότι η συμπεριφορά του αποτελούσε ζήτημα ψυχικής υγείας και εξάρτησης, χωρίς αποτέλεσμα. Υπογράμμισε ότι δεν είχε προκαλέσει ποτέ τίποτα, σημειώνοντας πως «ο σαδισμός και η κακοποίηση δεν πυροδοτούνται από τις γυναίκες, αλλά αποτελούν ψυχιατρικά φαινόμενα».

Με την απόφασή της να μιλήσει δημόσια, θέλει –όπως λέει– να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις: να μη μένουν σιωπηλές και να ζητούν βοήθεια πριν να είναι αργά.

