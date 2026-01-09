Leapmotor: Τι θα παρουσιάσει στο σαλόνι αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες

Τα τρια μοντέλα που κάνουν την διαφορά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 15:33 Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
09.01.26 , 15:17 Εγκρίθηκε η συμφωνία Μercosur- Αγροτικά μπλόκα στους δρόμους προς Βρυξέλλες
09.01.26 , 15:10 Ρότα: Ποιανού διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί; Δείτε πού πήγε το ζευγάρι
09.01.26 , 15:03 Αυτό είναι το νέο Opel Astra
09.01.26 , 14:55 ΑΜΚΑ: Πώς θα επηρεάζει τον μισθό σου - Αυτοί που θα κερδίζουν περισσότερα
09.01.26 , 14:33 Αποκαλύψεις για την υπόθεση στην Κρήτη: «Χτυπούσαν με ξύλα τη μεγάλη κόρη»
09.01.26 , 14:12 «Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη
09.01.26 , 14:07 Χριστίνα Πολίτη: Βραδινή έξοδος με τον κούκλο 18χρονο γιο της
09.01.26 , 13:47 Ρούτσι: «Έκανα τον αγώνα μου για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα»
09.01.26 , 13:41 Leapmotor: Τι θα παρουσιάσει στο σαλόνι αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες
09.01.26 , 13:30 Συνήθη συντηρητικά τροφίμων συνδέονται με τον καρκίνο & τον διαβήτη τύπου 2
09.01.26 , 13:00 Νόνη Δούνια: «Ο Πατέρας Μου Πέθανε Στον Ύπνο Του»
09.01.26 , 12:41 Stars System: Προβλέψεις για το 2026 - Ποιοι θα γνωρίσουν τον μεγάλο έρωτα;
09.01.26 , 12:19 Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
09.01.26 , 12:18 Πεντανόστιμα ραβιόλια με κρέμα παρμεζάνας
«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της, τον Γιαννάκη της
«Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη
Λίτσα Πατέρα: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγε στην κηδεία του Παπαδάκη
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Leapmotor: Τι θα παρουσιάσει στο σαλόνι αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το επερχόμενο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών που θα λάβει χώρα από τις 9 έως και τις 18 Ιανουαρίου, θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική στιγμή για την παρουσία της Leapmotor στην Ευρώπη.Θα είναι η στιγμή που το ολοκαίνουργιο B-SUV της μάρκας με την ονομασία B03X θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο κοινό της Γηραιάς Ηπείρου, εγκαινιάζοντας παράλληλα και μια νέα, διαμορφώσιμη πλατφόρμα για την μάρκα. Με έμφαση στην υψηλή αεροδυναμική απόδοση και το ευφυές σύστημα κίνησης, το νέο μοντέλο έχει μήκος 4,2 m, πλάτος 1,8 και ύψος 1,6 m, ενώ χάρη στο αναλογικά πολύ μεγάλο μεταξόνιο των 2,6 m προσφέρει εξαιρετικά άνετη καμπίνα.

Με αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,26, κρυφές χειρολαβές στις πόρτες και «αιωρούμενη» οροφή, το Β03Χ έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα συνδυασμό στιλ και υψηλής αποδοτικότητας. Στην καμπίνα από την άλλη τα ποιοτικά υλικά και η υψηλή τεχνολογία δίνουν εξαιρετικά εργονομικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο κάνει την καθημερινή συμβίωση εύκολη και ευχάριστη.

Παράλληλα με το B03X, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά το εσωτερικό του B05, μαζί με την ανακοίνωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών. Έτσι, η δυναμική εικόνα με τις πόρτες χωρίς πλαίσιο και την μυώδη σχεδίαση θα έχει σύμμαχο μια καμπίνα με κορυφαία ποιότητα κατασκευής, εντυπωσιακά καθίσματα και εργονομικό διάκοσμο που εκφράζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η τρίτη είδηση για την Leapmotor έχει να κάνει με την REEV έκδοση του νέου B10, του C-SUV που αποτελεί και το στυλοβάτη των πωλήσεων. Βασισμένο στην πλέον εξελιγμένη πλατφόρμα της μάρκας LEAP 3.5, το B10 υιοθετεί την λογική του Range Extender συστήματος από το μεγαλύτερο C10. Διατηρεί δηλαδή την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, ενώ μέσω κινητήρα βενζίνης που λειτουργεί ως γεννήτρια μπορεί να παράγει ρεύμα και να εξασφαλίζει ενεργειακή αυτάρκεια για τα ταξίδια, διαγράφοντας το άγχος της φόρτισης.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LEAPMOTOR
 |
ΣΑΛΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top