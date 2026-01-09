Leapmotor: Τι θα παρουσιάσει στο σαλόνι αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες

Το επερχόμενο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών που θα λάβει χώρα από τις 9 έως και τις 18 Ιανουαρίου, θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική στιγμή για την παρουσία της Leapmotor στην Ευρώπη.Θα είναι η στιγμή που το ολοκαίνουργιο B-SUV της μάρκας με την ονομασία B03X θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο κοινό της Γηραιάς Ηπείρου, εγκαινιάζοντας παράλληλα και μια νέα, διαμορφώσιμη πλατφόρμα για την μάρκα. Με έμφαση στην υψηλή αεροδυναμική απόδοση και το ευφυές σύστημα κίνησης, το νέο μοντέλο έχει μήκος 4,2 m, πλάτος 1,8 και ύψος 1,6 m, ενώ χάρη στο αναλογικά πολύ μεγάλο μεταξόνιο των 2,6 m προσφέρει εξαιρετικά άνετη καμπίνα.

Με αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,26, κρυφές χειρολαβές στις πόρτες και «αιωρούμενη» οροφή, το Β03Χ έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα συνδυασμό στιλ και υψηλής αποδοτικότητας. Στην καμπίνα από την άλλη τα ποιοτικά υλικά και η υψηλή τεχνολογία δίνουν εξαιρετικά εργονομικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο κάνει την καθημερινή συμβίωση εύκολη και ευχάριστη.

Παράλληλα με το B03X, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά το εσωτερικό του B05, μαζί με την ανακοίνωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών. Έτσι, η δυναμική εικόνα με τις πόρτες χωρίς πλαίσιο και την μυώδη σχεδίαση θα έχει σύμμαχο μια καμπίνα με κορυφαία ποιότητα κατασκευής, εντυπωσιακά καθίσματα και εργονομικό διάκοσμο που εκφράζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η τρίτη είδηση για την Leapmotor έχει να κάνει με την REEV έκδοση του νέου B10, του C-SUV που αποτελεί και το στυλοβάτη των πωλήσεων. Βασισμένο στην πλέον εξελιγμένη πλατφόρμα της μάρκας LEAP 3.5, το B10 υιοθετεί την λογική του Range Extender συστήματος από το μεγαλύτερο C10. Διατηρεί δηλαδή την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, ενώ μέσω κινητήρα βενζίνης που λειτουργεί ως γεννήτρια μπορεί να παράγει ρεύμα και να εξασφαλίζει ενεργειακή αυτάρκεια για τα ταξίδια, διαγράφοντας το άγχος της φόρτισης.