Πεντανόστιμα ραβιόλια με κρέμα παρμεζάνας

Μία συνταγή για τους μακαρονάδες τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας.

Ο σεφ είπε να ξεφύγει από τις κλασικές συνταγές(σ.σ: καρμπονάρα, μακαρόνια με κιμά, μακαρόνια με σάλτσα, μακαρονάδα με πέστο βασιλικού) και ετοίμασε ραβιόλια με κρέμα παρμεζάνας.

Ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα και έδειξε τη διαδικασία.

Για το ραβιόλι

• 400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 4 αυγά

• 1 κ.γ. αλάτι

• Λίγο νερό





Για τη γέμιση

• 250 γρ. ανθότυρο

• 100 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

• 1 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

• 1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού

• Πιπέρι



Για την κρέμα παρμεζάνας

• 40 γρ. βούτυρο

• 40 γρ. αλεύρι

• 500 ml γάλα

• 500 ml κρέμα γάλακτος

• 400 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Κάνεις μια λακκούβα στο αλεύρι, σπάς τα αυγά μέσα και προσθέτεις αλάτι. 2. Ζυμώνεις 8–10΄ μέχρι να γίνει λεία & ελαστική ζύμη. 3. Σκεπάζεις με μεμβράνη και αφήνεις 30΄ να ξεκουραστεί. 4. Χωρίζεις σε μπάλες και ανοίγεις σε λεπτό φύλλο.

1. Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε μπολ μέχρι να γίνει ομοιογενές μίγμα. 2. Στρώνεις κουταλιές γέμισης στο φύλλο ζύμης, αφήνοντας χώρο ανάμεσα. 3. Καλύπτεις με άλλο φύλλο, πιέζεις γύρω-γύρω και κόβεις τα ραβιόλι. 4. Βράζεις σε αλατισμένο νερό 2–3΄ μέχρι να ανέβουν στην επιφάνεια.

1. Λιώνεις το βούτυρο σε κατσαρολάκι και προσθέτεις αλεύρι. Σοτάρεις 1–2΄ για να γίνει ρου. 2. Σταδιακά προσθέτεις γάλα και κρέμα, ανακατεύοντας συνεχώς να γίνει λεία σάλτσα. 3. Αφήνεις να σιγοβράσει 3–4΄ μέχρι να δέσει ελαφρά. 4. Αποσύρεις από τη φωτιά και προσθέτεις παρμεζάνα, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύεις καλά. Σερβίρισμα • Ραβιόλι ζεστά σε πιάτο • Περιχύνεις με την κρέμα παρμεζάνας •

Προαιρετικά: ξυσμένο λεμόνι ή φρεσκοτριμμένο πιπέρι πάνω

Tips επαγγελματικά • Η ζύμη πρέπει να είναι λεπτή αλλά όχι διάφανη για να κρατήσει τη γέμιση. • Η κρέμα παρμεζάνας δεν πρέπει να βράσει πολύ μετά την προσθήκη τυριού για να μην κόψει. • Σερβίρεις αμέσως για πιο βελούδινη υφή.

