Σοκαριστικό βίντεο: 19χρονη κατέγραψε την κακοποίηση από τον πρώην της!

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως μετά την ηρωική αντίδραση μίας 19χρονης, η οποία κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που ο πρώην σύντροφός της τη χτυπάει.

Παρά το σοκ και τις εμφανείς τραυματικές πληγές της, η κοπέλα μπόρεσε αμέσως μετά να μπει στο αυτοκίνητο του δράστη και να του αποσπάσει ομολογία για την επίθεση, στοιχεία που κατέχει πλέον η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές.

Το βιντεοσκοπημένο υλικό δείχνει την 19χρονη αιμόφυρτη, με αίματα στο πρόσωπο και στα ρούχα, να κρατάει το κινητό και να καταγράφει τα όσα συνέβησαν. Σε επακόλουθο ηχογραφημένο διάλογο, ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολογεί την πράξη: «Εγώ το έκανα», είπε, περιγράφοντας με αφοπλιστική απλότητα τι έκανε. Σύμφωνα με το υλικό, παραδέχεται ότι τη χτύπησε με το χέρι του.

Η δικηγόρος της 19χρονης επεσήμανε ότι το θύμα, παρά τον νεαρό της ηλικίας της, βρήκε το θάρρος να καταγγείλει και να μην ανέχεται τη βία. «Δυστυχώς βλέπουμε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και σε μικρότερες ηλικίες — αυτό πρέπει να μας προβληματίσει», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 23χρονου κατηγορουμένου δήλωσε ότι ο πελάτης του «δεν αποδέχεται πλήρως τις κατηγορίες» και ότι πρόκειται για δύο νέους που έχουν προβλήματα στη σχέση τους. Στο δικαστήριο, όπως είπε, διεξάγεται διαδικασία και υπάρχει διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεαρή είχε ζητήσει τον χωρισμό από τον 23χρονο από τον Αύγουστο, ενώ το βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε κατά την κοινή έξοδο το βράδυ της Κυριακής. Σήμερα το πρωί το ζευγάρι βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης στην Κεφαλονιά, όπου συνεχίζονται οι διαδικασίες.

Η 19χρονη έχει λάβει υποστήριξη από νομικούς και ψυχοκοινωνικούς φορείς και δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά, ώστε να μην μείνει ατιμώρητη η επίθεση. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό με βάση τα βίντεο, τις καταθέσεις και την ομολογία που έχει περιέλθει σε γνώση τους.

