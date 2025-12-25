Ανδρέας Γεωργίου: Ταΐζει την 4 μηνών κόρη του μπροστά στο στολισμένο δέντρο

Η φωτογραφία που «έλιωσε» το Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.12.25 , 14:15 Η Μάρα Ζαχαρέα στέλνει τις πιο θερμές ευχές της για τα Χριστούγεννα
25.12.25 , 14:12 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιες πληρωμές θα γίνουν από 29/12 έως και 2/1
25.12.25 , 13:52 Έλληνας διεθνής στο στόχαστρο Ολυμπιακού & ΠΑΟΚ - Μάχη για την απόκτησή του
25.12.25 , 13:36 Κέιτ Μίντλετον: Το ντουέτο στο πιάνο με την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ!
25.12.25 , 13:22 Χρυσοχέρα η Στ. Τσιμτσιλή: Γέμισε γαλοπούλα για το οικογενειακό τραπέζι
25.12.25 , 13:00 Μία Χαρούμενη Οικογένεια 2: Δείτε on demand την ταινία έως τις 15/9
25.12.25 , 12:42 Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο
25.12.25 , 12:40 Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα
25.12.25 , 11:51 Συντριβή Falcon 50 στην Άγκυρα: Για μόλις 30 δευτερόλεπτα γλίτωσε ένα χωριό
25.12.25 , 11:39 Ανδρέας Γεωργίου: Ταΐζει την 4 μηνών κόρη του μπροστά στο στολισμένο δέντρο
25.12.25 , 11:14 «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» στην Καλιφόρνια: Μεγάλες πλημμύρες και διασώσεις
25.12.25 , 10:54 Εύη Βατίδου: Ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα
25.12.25 , 10:23 Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
25.12.25 , 10:13 Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σήμερα
25.12.25 , 09:59 Το μήνυμα του Ζελένσκι για τα Χριστούγεννα - Ευχήθηκε «να πεθάνει ο Πούτιν»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Εύη Βατίδου: Ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026
GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η εξομολόγηση του Ανδρέα Γεωργίου για τη Σιμώνη Χριστοδούλου και την κόρη τους/ Βίντεο: Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις πιο γλυκές στιγμές των φετινών Χριστουγέννων μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Σιμώνη Χριστοδούλου.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, η γνωστή makeup artist μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, όπου πρωταγωνιστούν ο σύζυγός της, Ανδρέας Γεωργίου, και η τεσσάρων μηνών κόρη τους.

Γεωργίου - Χριστοδούλου: Ρομαντική απόδραση στη Ρώμη πριν τα Χριστούγεννα

Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εμφανίζεται να κρατά στα χέρια του τη νεογέννητη κόρη του, σε μία τρυφερή και γεμάτη στοργή αγκαλιά, ενώ την ταΐζει με μπιμπερό μπροστά στο φωτισμένο και στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού τους

Ανδρέας Γεωργίου: Ταΐζει την κόρη του μπροστά στο στολισμένο δέντρο

Ανδρέας Γεωργίου: Ταΐζει την κόρη του μπροστά στο στολισμένο δέντρο

Τα φετινά Χριστούγεννα έχουν ξεχωριστή σημασία για τον Ανδρέα Γεωργίου και την αγαπημένη του, Σιμώνη Χριστοδούλου, καθώς είναι τα πρώτα που περνούν με την κόρη τους. Το μωρό ήρθε στη ζωή τον Αύγουστο του 2025, φέρνοντας χαρά και ενθουσιασμό στη νέα τους οικογένεια.

Όπως φαίνεται, η μικρή έχει κερδίσει αμέσως την καρδιά των γονιών της, με τον δημιουργό της σειράς «Η Γη της Ελιάς» να μην κρύβει τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό του για τη νέα του καθημερινότητα ως μπαμπάς.

Ανδρέας Γεωργίου: Αγκαλιά με την κόρη του μετά το μπάνιο

Να θυμίσουμε ότι ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου την 1η Σεπτεμβρίου 2024, σε μία ρομαντική τελετή στην Αγία Νάπα της Κύπρου, παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων. Ο γάμος επισφράγισε τον έρωτά τους, που ξεκίνησε το 2018, και σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή τους, όπου η αγάπη βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Γεωργίου συγκέντρωσε πλήθος ευχών και σχολίων, με τους followers του να εκφράζουν την αγάπη τους για την οικογένεια και να στέλνουν τις θερμότερες ευχές για χαρούμενες γιορτές. Η φωτογραφία δείχνει πόσο πολύτιμες είναι οι μικρές, καθημερινές στιγμές με τα παιδιά και πώς η γέννηση ενός μωρού μπορεί να κάνει τις γιορτές ακόμα πιο μαγικές.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΣΙΜΩΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top