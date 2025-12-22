Γεωργίου - Χριστοδούλου: Ρομαντική απόδραση στη Ρώμη πριν τα Χριστούγεννα

Ένα ρομαντικό ταξίδι ενόψει των εορτών πραγματοποίησε ο Ανδρέας Γεωργίου με τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου.

Λίγες μέρες πριν αποχαιρετήσει οριστικά το 2025, το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στην πρωτεούσα της Ιταλίας, τη Ρώμη, όπου είχε την ευκαιρία να ανανεώσει τον έρωτά του και να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης.

Παράλληλα, ο ηθοποιός - σκηνοθέτης και η makeup - artist μοιράστηκαν την εμπειρία τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους στο Instagram. Συγκεκριμένα, οι followes τους πήραν μια μικρή από τα μέρη που επισκέφτηκαν και τις δραστηριότητες που απόλαυσαν στη μαγευτική πόλη.

Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Ερωτευμένοι στη Ρώμη λίγο πριν τα Χριστούγεννα

Ο Ανδρέα Γεωργίου και η Σιμώμη Χριστοδούλου αναμενέται να περάσουν τις πρώτες γιορτές μαζί με την κορούλα τους, η οποία ήρθε στον κόσμο στις 26 Αυγούστου, γεμίζοντας τη ζωή τους με χαμόγελα κι ευτυχία.

«Ό,τι και να πω, είναι λίγο μπροστά σε αυτό που ζήσαμε με τη σύζυγό μου. Όταν κυκλοφορούσαμε με την εγκυμοσύνη, μας λέγανε όλοι για τις πρώτες μέρες, τα πρώτα βράδια, τον πρώτο καιρό, όλα αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που βιώνει ένα ζευγάρι με ένα πρώτο παιδί. Είναι όλα τόσο πρωτόγνωρα. Τόσο φοβιστικά θα έλεγα…», δήλωσε πρόσφατα ο Αντρέας Γεωργίου σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Σε άλλη συνέντευξη η Σιμώνη Χριστοδούλου είχε μιλήσει για την καθημερινότητά της δίπλα στον άνθρωπό της. Η ίδια, είχε αναφερθεί επίσης, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση της κορούλα της, αλλά και στο πρόβλημα υγείας που πέρασε.

«Θυμάμαι μια μέρα που δεν ήμουν καλά. Ήμουν πολύ κουρασμένη, άυπνη και έκλαιγα πάρα πολύ. Ο Αντρέας είχε αγχωθεί και μου έλεγε να βγω από το σπίτι, να πάω μια βόλτα. Εγώ δεν ήθελα, του έλεγα πως το μόνο που χρειάζομαι είναι να ξεκουραστώ», εξομολογήθηκε.

«Προέκυψε και ένα θέμα υγείας. Υπήρχε κίνδυνος, αλλά ευτυχώς αντιμετωπίστηκε. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που έκαναν ό,τι έπρεπε και όλα πήγαν καλά. Ο Αντρέας ανησύχησε πάρα πολύ. Είχε κρατήσει το παιδί η μαμά μου κι εκείνος ήταν συνεχώς δίπλα μου», αποκάλυψε για το σοβαρό θέμα υγείας που πέρασε, χωρίς να προχωρά σε λεπτομέρειες.