Συγκινεί ο Αντρέας Γεωργίου για τα 31 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας του

Μια διαφορετική ανάρτηση πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 18/8 ο Ανδρέας Γεωργίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ηθοποιός - σκηνοθέτης - σεναριογράφος δημοσίευσε στα stories του μία φωτογραφία της αείμνηστης μητέρας τους, η οποία έφυγε σαν σήμερα απ' τη ζωή.

«31years», έγραψε κάτω από το στιγμιότυπο για τη συμπλήρωση 31 χρόνων από τον θάνατο της μαμάς του και πρόσθεσε μία κόκκινη καρδιά.

Η συγκινητική ανάρτηση του Ανδρέα Γεωργίου για τον θάνατο της μητέρας του

Ο Αντρέας Γεωργίου ήταν στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών, όταν έχασε τη μητέρα του, για την οποία είχε αποκαλύψει πως πέθανε από τον ιό του AIDS.

«Έχασα τη μαμά μου από Aids όταν ήμουν 12 ετών. Δεν ήταν εύκολο. Η μητέρα μου ήταν φορέας την εποχή που δεν υπήρχε προστασία. Είχα έναν πατέρα καλλονό, πολύ ωραίος άντρας, ήταν πάντα έξω γιατί ήταν ψαράς και έπρεπε να φέρνει το φαγητό στο σπίτι. Τον ιό τον έφερε ο μπαμπάς μου στο σπίτι. Και όταν ανακάλυψε ότι έφερε τον ιό στο σπίτι και κόλλησε τη μητέρα μου, ήταν σαν να έπεσε μια βόμβα στο σπίτι μας.

Ένιωθα πάντα πιο μεγάλος και πάντα καταλάβαινα τι έλεγαν, ότι θα μείνουμε ορφανά, ότι θα καταστραφούμε και αυτό ήταν που με πείσμωνε. Είμαστε 4 αδέλφια και πολύ αγαπημένα. Είμαστε η δύναμη ο ένας του άλλου» είχε εξομολογηθεί πριν χρόνια ο Ανδρέας Γεωργίο στην εκπομπή Μεσάνυχτα με την Ελεονώρα Μελέτη.

«Θύμωσα με τον πατέρα μου όταν έγινε αυτό κι έκανα επανάσταση. Πήγα μαζί της στο Λονδίνο, όσο έκανε θεραπεία. Της υποσχέθηκα ότι θα είμαι εντάξει και δίπλα στα αδέλφια μου. Όταν γύρισα είχα μεγάλο πρόβλημα με τον πατέρα μου. Τα τελευταία χρόνια όμως ήρθαμε κοντά, δεν έχω αφήσει τίποτα μέσα μου, τα είπαμε όλα», είχε αναφέρει στην ίδια συνέντευξη.

Ο δημιουργός της σειράς «Η Γη της Ελιάς» διανύει μία από τις καλύτερες φάσεις στα προσωπικά του, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατάει στην αγκαλιά του τον πρώτο καρπό του έρωτά του με τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου.