Συγκινεί ο Αντρέας Γεωργίου για τα 31 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας του

Η ανάρτηση του ηθοποιού - σκηνοθέτη στο Instagram

Τελευταία Νέα
18.08.25 , 15:16 Κωνσταντίνος Αργυρός: Ξεκούραση και γκολφ σε πολυτελές θέρετρο!
18.08.25 , 15:10 Φωτιά τώρα στη Φωκίδα - Συνδράμουν εναέρια μέσα
18.08.25 , 15:06 Βερνίκου: «Κόβουν» την ανάσα οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Ιόνιο
18.08.25 , 14:59 Τάκης Βαμβακίδης: Στο νοσοκομείο με πνευμονική εμβολή
18.08.25 , 14:47 Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τη 47χρονη
18.08.25 , 14:10 Μαρίνα Καλογήρου: «Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο μοναστήρια»
18.08.25 , 13:46 Αύγουστος 2025: «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια»
18.08.25 , 13:39 Συγκινεί ο Αντρέας Γεωργίου για τα 31 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας του
18.08.25 , 13:29 Τραγωδία στην Εγνατία Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής: 3 απανθρακωμένοι από τροχαίο
18.08.25 , 13:19 Γουδί: Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο - Νεκρός ο ασθενής που μετέφερε
18.08.25 , 13:16 Η Δέσποινα Βανδή παίζει βελάκια σε καφέ μπαρ στην Κρήτη!
18.08.25 , 12:48 «Έκπληξη» στις τιμές του φυσικού αερίου: Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025
18.08.25 , 12:27 Ιωάννα Τούνη: Έκοψε τούρτα με τον Πάρη για τα γενέθλιά της
18.08.25 , 12:13 Σωκράτης Μάλαμας & Ιουλία Καραπατάκη: Συνεχίζονται οι live εμφανίσεις τους
18.08.25 , 12:12 Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου σε είσοδο πολυκατοικίας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όσα εξομολογήθηκε ο Ανδρέας Γεωργίου για τη Σιμώνη Χριστοδούλου και το μωρό που περιμένουν / Βίντεο: Breakfast@Sta
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια διαφορετική ανάρτηση πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 18/8 ο Ανδρέας Γεωργίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ανδρέας Γεωργίου: Φωτογραφίζει τη Σιμώνη Χριστοδούλου στο ηλιοβασίλεμα

Ο ηθοποιός - σκηνοθέτης - σεναριογράφος δημοσίευσε στα stories του μία φωτογραφία της αείμνηστης μητέρας τους, η οποία έφυγε σαν σήμερα απ'  τη ζωή. 

Ο Ανδρέας Γεωργίου θυμάται τη γιαγιά του με δάκρυα στα μάτια

«31years», έγραψε κάτω από το στιγμιότυπο για τη συμπλήρωση 31 χρόνων από τον θάνατο της μαμάς του και πρόσθεσε μία κόκκινη καρδιά. 

Η συγκινητική ανάρτηση του Ανδρέα Γεωργίου για τον θάνατο της μητέρας του

Η συγκινητική ανάρτηση του Ανδρέα Γεωργίου για τον θάνατο της μητέρας του

Ο Αντρέας Γεωργίου ήταν στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών, όταν έχασε τη μητέρα του, για την οποία είχε αποκαλύψει πως πέθανε από τον ιό του AIDS.

«Έχασα τη μαμά μου από Aids όταν ήμουν 12 ετών. Δεν ήταν εύκολο. Η μητέρα μου ήταν φορέας την εποχή που δεν υπήρχε προστασία. Είχα έναν πατέρα καλλονό, πολύ ωραίος άντρας, ήταν πάντα έξω γιατί ήταν ψαράς και έπρεπε να φέρνει το φαγητό στο σπίτι. Τον ιό τον έφερε ο μπαμπάς μου στο σπίτι. Και όταν ανακάλυψε ότι έφερε τον ιό στο σπίτι και κόλλησε τη μητέρα μου, ήταν σαν να έπεσε μια βόμβα στο σπίτι μας.

Ένιωθα πάντα πιο μεγάλος και πάντα καταλάβαινα τι έλεγαν, ότι θα μείνουμε ορφανά, ότι θα καταστραφούμε και αυτό ήταν που με πείσμωνε. Είμαστε 4 αδέλφια και πολύ αγαπημένα. Είμαστε η δύναμη ο ένας του άλλου» είχε εξομολογηθεί πριν χρόνια ο Ανδρέας Γεωργίο στην εκπομπή Μεσάνυχτα με την Ελεονώρα Μελέτη.

«Θύμωσα με τον πατέρα μου όταν έγινε αυτό κι έκανα επανάσταση. Πήγα μαζί της στο Λονδίνο, όσο έκανε θεραπεία. Της υποσχέθηκα ότι θα είμαι εντάξει και δίπλα στα αδέλφια μου. Όταν γύρισα είχα μεγάλο πρόβλημα με τον πατέρα μου. Τα τελευταία χρόνια όμως ήρθαμε κοντά, δεν έχω αφήσει τίποτα μέσα μου, τα είπαμε όλα», είχε αναφέρει στην ίδια συνέντευξη.

Ο δημιουργός της σειράς «Η Γη της Ελιάς» διανύει μία από τις καλύτερες φάσεις στα προσωπικά του, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατάει στην αγκαλιά του τον πρώτο καρπό του έρωτά του με τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου. 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top