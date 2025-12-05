Πώς μια μπαλαρίνα έγινε η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος

Ξεπέρασε τις Taylor Swift και Kylie Jenner

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Instagram (@luana_lopes_lara)
Μία πρώην μπαλαρίνα από τη Βραζιλία αποφάσισε να αλλάξει πορεία ζωής και, στα 29 της, κατάφερε να γίνει η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος παγκοσμίως. 

Η Luana Lopes Lara άφησε πίσω της το χορευτικό της παρελθόν, ύστερα από σπουδές μπαλέτου στη σχολή Μπολσόι στη Βραζιλία και σύντομη παρουσία στην Αυστρία ως επαγγελματίας χορεύτρια. Έπειτα, επέλεξε να σπουδάσει πληροφορική στο Massachusetts Institute of Technology (MIT), όπου γνώρισε τον μελλοντικό της συνεργάτη. 

Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο

Το 2018, μαζί με τον συνεργάτη της, ίδρυσαν την εταιρεία Kalshi. Η Kalshi είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να «στοιχηματίζουν» στην έκβαση μελλοντικών γεγονότων - όπως εκλογές, οικονομικούς δείκτες, γεγονότα πολιτισμού ή κοινωνίας - με νόμιμο τρόπο. 

Με το πέρασμα των χρόνων, η εταιρεία κέρδισε διεθνή αναγνώριση: συγκέντρωσε σημαντική χρηματοδότηση, ξεπέρασε τις ρυθμιστικές προκλήσεις στις ΗΠΑ, και απέκτησε αποτίμηση της τάξης των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που ανέβασε την προσωπική περιουσία της Luana στα περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Βραζιλία: Ατύχημα σε αγώνες Dragster - Σώθηκε σαν από θαύμα ο οδηγός

Το επίτευγμά της θεωρείται εντυπωσιακό, όχι μόνο για τα χρηματικά μεγέθη αλλά και για τη στροφή στην καριέρα της. Η Luana με πειθαρχία, μόρφωση και επιχειρηματικό ρίσκο επέλεξε ένα στενό μονοπάτι, αλλά με σταθερά βήματα.

Η ιστορία της δείχνει πώς με τόλμη, γνώση και αποφασιστικότητα, μπορεί κανείς να αλλάξει εντελώς πορεία ζωής και να πετύχει τους στόχους του. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ
ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ
