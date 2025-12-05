Άρειος Πάγος: 4 εισηγητές για την υπόθεση των δανείων σε ελβετικό φράγκο

Η απόφαση αναμένεται τους επόμενους μήνες

Η συλλογική προσφυγή του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) εξετάστηκε από τον Άρειο Πάγο, με αίτημα την αναίρεση προηγούμενων δικαστικών αποφάσεων και την αλλαγή του τρόπου εξόφλησης των δανείων τους. Το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε τέσσερις εισηγητές, ενώ η τελική κρίση αναμένεται μέσα στους προσεχείς μήνες.

Οι δανειολήπτες υποστηρίζουν ότι η συμβατική ρήτρα που προβλέπει εξόφληση με βάση την ισοτιμία του ελβετικού φράγκου είναι καταχρηστική, καθώς τους υποχρεώνει να καταβάλουν ποσά πολλαπλάσια του αρχικού δανείου. Μέσω των συνηγόρων τους ζήτησαν να παραπεμφθεί το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προδικαστικό ερώτημα και τόνισαν ότι μία δίκαιη λύση θα ήταν η αποπληρωμή σε ευρώ.

