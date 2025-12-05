Ford: Κάνει πιο εύκολη την απόκτηση ενός μοντέλου της

Στα επιβατικά οχήματα Ford, η εταιρεία προσφέρει σήμερα χρηματοδότηση με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, τα οποία ξεκινούν από 0,9% και απευθύνονται σε εκείνους που αναζητούν μια λύση με μέγιστη σταθερότητα και μικρή συνολική επιβάρυνση σε τόκους.
Παράλληλα, διατίθενται προγράμματα με ελάχιστη προκαταβολή από μόλις 15%, που επιτρέπουν την απόκτηση οποιουδήποτε επιβατικού μοντέλου της γκάμας Ford με περιορισμένη αρχική επένδυση. Επίσης, η διάρκεια χρηματοδότησης κυμαίνεται από 12 έως και 84 μήνες, παρέχοντας εξαιρετικά επίπεδα ευελιξίας για συντομότερη αποπληρωμή ή χαμηλότερη δόση.
Αντίστοιχη ευελιξία παρέχεται και για τα επαγγελματικά οχήματα Ford. Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα με επιτόκιο που ξεκινά από 2,99%* και ελάχιστη προκαταβολή 20%. Ταυτόχρονα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που αναζητούν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία έχουν επιπλέον πρόσβαση σε χρηματοδοτικές λύσεις με διάρκεια αποπληρωμής που μπορεί επίσης να φτάσει τους 84 μήνες.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.