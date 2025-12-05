Ford: Κάνει πιο εύκολη την απόκτηση ενός μοντέλου της

Στα επιβατικά οχήματα Ford, η εταιρεία προσφέρει σήμερα χρηματοδότηση με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, τα οποία ξεκινούν από 0,9% και απευθύνονται σε εκείνους που αναζητούν μια λύση με μέγιστη σταθερότητα και μικρή συνολική επιβάρυνση σε τόκους.

Παράλληλα, διατίθενται προγράμματα με ελάχιστη προκαταβολή από μόλις 15%, που επιτρέπουν την απόκτηση οποιουδήποτε επιβατικού μοντέλου της γκάμας Ford με περιορισμένη αρχική επένδυση. Επίσης, η διάρκεια χρηματοδότησης κυμαίνεται από 12 έως και 84 μήνες, παρέχοντας εξαιρετικά επίπεδα ευελιξίας για συντομότερη αποπληρωμή ή χαμηλότερη δόση.

Αντίστοιχη ευελιξία παρέχεται και για τα επαγγελματικά οχήματα Ford. Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα με επιτόκιο που ξεκινά από 2,99%* και ελάχιστη προκαταβολή 20%. Ταυτόχρονα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που αναζητούν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία έχουν επιπλέον πρόσβαση σε χρηματοδοτικές λύσεις με διάρκεια αποπληρωμής που μπορεί επίσης να φτάσει τους 84 μήνες.