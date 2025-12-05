Opel: Έφερε τα Χριστούγεννα πιο νωρίς

Με όφελος έως 7400 ευρώ

Opel: Έφερε τα Χριστούγεννα πιο νωρίς
Η Opel υποδέχεται την πιο φωτεινή εποχή του χρόνου με μια εορταστική προσφορά που δεν περνά απαρατήρητη. Το νέο εμπορικό πρόγραμμα OPEL XMAS DEALS κάνει την απόκτηση ενός Opel πιο προσιτή και πιο ελκυστική, προσφέροντας όφελος έως 4.000 ευρώ για τις θερμικές και υβριδικές εκδόσεις και έως 7.400 ευρώ για τα αμιγώς ηλεκτρικά Opel.

Opel: Έφερε τα Χριστούγεννα πιο νωρίς

Από σήμερα έως και τις 31 Δεκεμβρίου, όσοι επισκεφθούν μια έκθεση Opel έχουν την ευκαιρία να κάνουν δικό τους το Opel που ονειρεύονται, επωφελούμενοι από μία από τις πιο γενναιόδωρες προωθητικές ενέργειες της χρονιάς. Το όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να βρει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.

Opel: Έφερε τα Χριστούγεννα πιο νωρίς

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

Opel Corsa – το πιο fun αυτοκίνητο πόλης, με σύγχρονη σχεδίαση και αναβαθμισμένο εξοπλισμό.
Opel Mokka – το εντυπωσιακό SUV με το χαρακτηριστικό design που το κάνει να ξεχωρίζει.
Opel Frontera – το νέο, πολυδιάστατο SUV με 5 ή 7 θέσεις, ιδανικό για όσους χρειάζονται άνεση, ευρυχωρία και ευελιξία.
Opel Grandland – το επιβλητικό SUV που συνδυάζει κομψότητα, ασφάλεια, άνεση και υψηλή τεχνολογία.
Opel: Έφερε τα Χριστούγεννα πιο νωρίς

Για όσους επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα προς τη βιώσιμη κινητικότητα, το πρόγραμμα OPEL XMAS DEALS αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, αφού οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις των μοντέλων της Opel – Corsa Electric, Mokka Electric, Frontera Electric και Grandland Electric – προσφέρονται με όφελος που μπορεί φτάσει έως και €7.400

