Pirelli: Στο Άμπου Ντάμπι για το πρώτο βήμα προς το μέλλον της F1

ΟΙ γόμες ελαστικών και το συλλεκτικό καπέλο της Pirelli

05.12.25 , 15:57 Pirelli: Στο Άμπου Ντάμπι για το πρώτο βήμα προς το μέλλον της F1
Pirelli: Στο Άμπου Ντάμπι για το πρώτο βήμα προς το μέλλον της F1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tο Άμπου Ντάμπι φιλοξενεί το τελευταίο Grand Prix της σεζόν. Θα είναι επίσης η τελευταία εμφάνιση του μεγέθους των ελαστικών που χρησιμοποιεί η Formula 1 από το 2022, σε ένα αγωνιστικό τριήμερο. Από την επόμενη σεζόν, διατηρώντας την ίδια διάμετρο ζάντας 18 ιντσών, τα ελαστικά θα είναι λίγο πιο στενά για να ταιριάζουν στη νέα γενιά μονοθεσίων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των νέων τεχνικών κανονισμών. Την Τρίτη μετά το Grand Prix (9 Δεκεμβρίου), η πίστα της Yas Marina θα φιλοξενήσει ένα ομαδικό τεστ με τους οδηγούς αγώνων στο τιμόνι τροποποιημένων μονοθεσίων (mule cars), προσαρμοσμένων για τη γκάμα ελαστικών του 2026. 

Πριν από αυτό όμως, θα είναι ώρα να γιορτάσουν στο τελευταίο βάθρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2025, όπου οι οδηγοί θα φορέσουν μια ειδική έκδοση του διάσημου καπέλου της Pirelli. Το Abu Dhabi Podium Cap, που παράγεται από την Pirelli Design σε συνεργασία με τον σχεδιαστή Denis Dekovic, είναι σε μπεζ χρώμα, παραπέμποντας στους αμμόλοφους της ερήμου, και μπορεί να αγοραστεί στην ειδική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου, https://store.pirelli.com.

Η Pirelli επιμένει στη συνήθη επιλογή γομών για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι, δηλαδή τις C3, C4 και C5. Ιστορικά, στην πίστα Yas Marina παρατηρείται τοπική παραμόρφωση λόγω υπερθέρμανσης (graining) στα ελαστικά, αλλά από πέρυσι το φαινόμενο αυτό είναι σχετικά περιορισμένο και η μεγαλύτερη αντίσταση των φετινών ελαστικών θα μπορούσε να το μειώσει σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και η μαλακή γόμα, που συνήθως χρησιμοποιείται μόνο στις κατατακτήριες, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ελαστικό για στρατηγική αγώνα. Σε αυτή την πίστα, η πτώση απόδοσης είναι θερμικής φύσης και παρατηρείται γενικά στα πίσω ελαστικά λόγω της απαίτησης για πρόσφυση, ειδικά στον τελευταίο τομέα της πίστας

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
PIRELLI
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
GRAND  PRIX
