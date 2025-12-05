Αντιολισθητικές αλυσίδες: Σε ποιες περιοχές είναι υποχρεωτικές

Με την εκδήλωση της κακοκαιρίας Byron, οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν ειδικά μέτρα ασφαλείας για τους οδηγούς. Σε πολλές περιοχές της χώρας, θεσπίστηκε υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή ισοδύναμα αντιολισθητικά μέσα (σε όσα οχήματα δεν διαθέτουν χειμερινά ελαστικά).

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι σε περιφέρειες όπως η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, όλες οι κατηγορίες οχημάτων πρέπει άμεσα να είναι εφοδιασμένες με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα μέσα, εφόσον δεν έχουν κατάλληλα ελαστικά.

Αντίστοιχες διατάξεις ισχύουν σε περιοχές της Θεσσαλίας (π.χ. Μαγνησία, Λάρισα), καθώς και σε νομούς της Στερεάς και άλλες περιφέρειες όπου εκδόθηκαν αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Εύβοιας και Βοιωτίας έχουν επιβάλει εφοδιασμό όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ η Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας έχει εφαρμόσει το ίδιο μέτρο σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Οι αρχές επισημαίνουν πως τα ελαστικά που θεωρούνται «χειμερινά» (ή κατάλληλα για χιόνι/πάγο) φέρουν τη σήμανση «αλπικό σύμβολο» και ένδειξη “M+S”. Όταν το όχημα δεν διαθέτει κάτι τέτοιο, απαιτείται να είναι εξοπλισμένο με αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται σε περίπτωση έλλειψης αντιολισθητικών μέσων

Σε περίπτωση ελέγχου και έλλειψης αντιολισθητικών μέσων, προβλέπεται πρόστιμο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 € αν δεν έχει τοποθετηθεί κανένα μέσο — ενώ σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, αν το όχημα δεν θεωρείται ασφαλές για να συνεχίσει την πορεία του, μπορεί να ακινητοποιηθεί.

Τέλος, οι οδηγίες των αρχών περιλαμβάνουν και τη σωστή χρήση των μέσων - όχι μόνο να τα έχουν στο αυτοκίνητο, αλλά να είναι γνώστες πώς να τοποθετηθούν και πότε να χρησιμοποιηθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά την οδήγηση.