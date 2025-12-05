Αντιολισθητικές αλυσίδες: Σε ποιες περιοχές είναι υποχρεωτικές

Σε ποιους θα επιβληθούν πρόστιμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 18:30 Cash or Trash: Άννα - Μαρία Ρογδάκη σε πωλητή: «Εγώ θέλω να αγοράσω εσένα»
05.12.25 , 18:18 Cash or Trash: Η Ρογδάκη ενθουσιάζεται και διεκδικεί ένα παιδικό καρεκλάκι
05.12.25 , 18:16 Μαρινάκης προς αγρότες: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με σοβαρά επεισόδια
05.12.25 , 18:15 Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
05.12.25 , 18:15 NIO & firefly: Που μπορείτε να τα δοκιμάσετε
05.12.25 , 17:54 Πώς μια μπαλαρίνα έγινε η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος
05.12.25 , 17:50 «Live God»: Κυκλοφόρησε το live album των Nick Cave & The Bad Seeds
05.12.25 , 17:41 Opel: Έφερε τα Χριστούγεννα πιο νωρίς
05.12.25 , 17:41 Οικονομάκου: Στόλισε το δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της
05.12.25 , 17:37 Εφτά γιατροί και ένας φαρμακοποιός σε κύκλωμα εικονικής συνταγογράφησης!
05.12.25 , 17:29 Μία καλημέρα γεμάτη αγάπη: Το τρυφερό σημείωμα του Ετεοκλή στην Ελένη!
05.12.25 , 16:56 «Απειλητική» γρίπη στη Βρετανία - Στα όριά του στο NHS
05.12.25 , 16:48 «Η οικογένεια του μεγαλοπατούσα»: Παιδική ταινία σε Α' προβολή στο Star
05.12.25 , 16:02 Μιχάλης Αεράκης: Η σύζυγος και η αδελφή του στη θεατρική του πρεμιέρα
05.12.25 , 15:57 Pirelli: Στο Άμπου Ντάμπι για το πρώτο βήμα προς το μέλλον της F1
Η Εβελίνα Σκίτσκο για τον καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα»
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Λουτράκι: «Ο 6χρονος θώπευσε τη δασκάλα στο στήθος με ερωτική διάθεση»
Οικονομάκου: Στόλισε το δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
First Dates: Η αντίδραση της Αλεξάνδρας όταν είδε τον Τόλη
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - 10 περιοχές στο «κόκκινο»
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
Πότε πρέπει να έχω αντιολισθητικές αλυσίδες στο αυτοκίνητο / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την εκδήλωση της κακοκαιρίας Byron, οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν ειδικά μέτρα ασφαλείας για τους οδηγούς. Σε πολλές περιοχές της χώρας, θεσπίστηκε υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή ισοδύναμα αντιολισθητικά μέσα (σε όσα οχήματα δεν διαθέτουν χειμερινά ελαστικά). 

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι σε περιφέρειες όπως η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, όλες οι κατηγορίες οχημάτων πρέπει άμεσα να είναι εφοδιασμένες με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα μέσα, εφόσον δεν έχουν κατάλληλα ελαστικά. 

Αλυσίδες Ή Χιονοκουβέρτες Στο ΙΧ: Πώς Τις Τοποθετούμε

Αντίστοιχες διατάξεις ισχύουν σε περιοχές της Θεσσαλίας (π.χ. Μαγνησία, Λάρισα), καθώς και σε νομούς της Στερεάς και άλλες περιφέρειες όπου εκδόθηκαν αποφάσεις. 

Συγκεκριμένα, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Εύβοιας και Βοιωτίας έχουν επιβάλει εφοδιασμό όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ η Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας έχει εφαρμόσει το ίδιο μέτρο σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Οι αρχές επισημαίνουν πως τα ελαστικά που θεωρούνται «χειμερινά» (ή κατάλληλα για χιόνι/πάγο) φέρουν τη σήμανση «αλπικό σύμβολο» και ένδειξη “M+S”. Όταν το όχημα δεν διαθέτει κάτι τέτοιο, απαιτείται να είναι εξοπλισμένο με αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα. 

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Πότε είναι υποχρεωτικές - Πόσο είναι το πρόστιμο

Τα πρόστιμα που προβλέπονται σε περίπτωση έλλειψης αντιολισθητικών μέσων

Σε περίπτωση ελέγχου και έλλειψης αντιολισθητικών μέσων, προβλέπεται πρόστιμο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 € αν δεν έχει τοποθετηθεί κανένα μέσο — ενώ σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, αν το όχημα δεν θεωρείται ασφαλές για να συνεχίσει την πορεία του, μπορεί να ακινητοποιηθεί. 

Τέλος, οι οδηγίες των αρχών περιλαμβάνουν και τη σωστή χρήση των μέσων - όχι μόνο να τα έχουν στο αυτοκίνητο, αλλά να είναι γνώστες πώς να τοποθετηθούν και πότε να χρησιμοποιηθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ
 |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
 |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top