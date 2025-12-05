GNTM: Αυτά είναι τα προϊόντα ενυδάτωσης του Pantene για λαμπερά μαλλιά!

Στο πλατό του GNTM, όπου τα μαλλιά δοκιμάζονται καθημερινά από styling, heat tools και φωτισμό, η σωστή ρουτίνα φροντίδας κάνει τη διαφορά. Τα μοντέλα δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη — ακολουθούν την πλήρη step by step σειρά Pantene Αναπλήρωση Ενυδάτωσης για υγιή, λαμπερά και προστατευμένα μαλλιά. Παρακάτω, ο οδηγός που ακολουθούν πριν από κάθε γύρισμα.

1) Σαμπουάν — Καθημερινή Ενυδάτωση

Το πρώτο βήμα της ρουτίνας: Η Pro-V φόρμουλα καθαρίζει απαλά, τροφοδοτεί την τρίχα με ενυδατικά συστατικά και συμβάλλει στην προστασία των δεσμών της. Σε συνδυασμό με το Ανάλαφρο Conditioner, τα ξηρά μαλλιά μεταμορφώνονται σε απαλά, λαμπερά και ενυδατωμένα, κάθε μέρα.

Χρήση: κάνεις μασάζ σε βρεγμένα μαλλιά, δημιουργείς αφρό και ξεβγάζεις.

2) Ανάλαφρο Conditioner — Ενυδάτωση χωρίς Βάρος

Μετά το λούσιμο, το ανάλαφρο conditioner δίνει άμεση απαλότητα και λάμψη χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά — ιδανικό για λεπτά ή ελαφρώς ξηρά μαλλιά που χρειάζονται ενυδάτωση αλλά «όχι» βάρος. Πολλοί stylists το αφήνουν ως leave-in για έξτρα ενίσχυση.

Χρήση: άπλωσε σε μήκη και άκρες. Μπορείς να το ξεβγάλεις ή να το αφήσεις ως leave-in.

3) 3 Minute Miracle Conditioner — Γρήγορο Deep Recharge

Όταν τα μαλλιά είναι πολύ ξηρά, βαμμένα ή σγουρά, η ομάδα backstage επιλέγει το 3 Minute Miracle: ενυδατώνει σε βάθος μέσα σε λίγα λεπτά και «κλειδώνει» την υγρασία — ιδανικό πριν από απαιτητικά styling ή φωτογραφήσεις.

Χρήση: άφησέ το 3 λεπτά σαν conditioner ή μάσκα και ξέβγαλέ το. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν leave-in για πυκνά/σγουρά μαλλιά.

4) Μάσκα Νύχτας — Βαθιά Ενυδάτωση

Για όσες ώρες απαιτείται πιο εντατική φροντίδα (π.χ. μετά από πολλά σετ ή βαφή), η μάσκα νύχτας διεισδύει «έως και 8 επίπεδα» μέσα στην τρίχα και παρέχει βαθιά ενυδάτωση και ανάπλαση. Στο GNTM, χρησιμοποιείται κατά την ανάπαυλα ή τη νύχτα πριν από ένα μεγάλο γύρισμα.

Χρήση: εφάρμοσε σε νωπά μαλλιά από τις άκρες προς τα πάνω, άφησέ τη λίγα λεπτά ή όλη νύχτα για πιο εντατική δράση και ξέβγαλε το επόμενο πρωί.

5) Leave-in Heat & Glow — Η τελική πινελιά με τη δύναμη της θερμότητας

Το star προϊόν των backstage artists είναι η Heat & Glow leave-in cream. Η καινοτόμα, heat-activated Pro-V φόρμουλα ενεργοποιείται με τη θερμότητα των εργαλείων styling, απελευθερώνοντας ενυδατικούς παράγοντες που διεισδύουν πιο βαθιά στην τρίχα, «κλειδώνουν» την ενυδάτωση και προσφέρουν θερμοπροστασία έως 230°C — απαραίτητο όταν τα μαλλιά υφίστανται συχνό ίσιωμα ή μπούκλες.

Χρήση: σε ταμποναρισμένα, καθαρά μαλλιά: 2 πιέσεις, άπλωσε ομοιόμορφα και στέγνωσε/στυλιζάρισε για να ενεργοποιηθεί. Για έλεγχο φριζαρίσματος ή για ανανέωση ανάμεσα στα λουσίματα: 1 πίεση σε στεγνά μαλλιά.

Στο GNTM, όπου το αποτέλεσμα πρέπει να αντέχει κάτω από προβολείς και απαιτητικά looks, τα μοντέλα και οι hair stylists εμπιστεύονται αυτό το step-by-step πρωτόκολλο για μαλλιά που δείχνουν υγιή, λαμπερά και «έτοιμα» για το κάδρο.