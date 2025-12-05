Γιώργος Αμούτζας: Όσα είπε για τα προσωπικά του και τον Χάρη Ρώμα

Πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα»

Περισσότερα

Ο Γιώργος Αμούτζας στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», στην οποία πρωταγωνιστεί, μίλησε ο Γιώργος Αμούτζας στην εκπομπή Breakfast@star και τον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο.

«Ανυπομονούσα να μου δοθεί κι εμένα η ευκαιρία επιτέλους να κάνω κωμωδία. Ήταν πολλά δραματικά μαζί», είπε αρχικά ο Γιώργος Αμούτζας στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Star.

Τάνια Μπρεάζου: Οι τρυφερές ευχές στον Γιώργο Αμούτζα για την γιορτή του

Ο Γιώργος Αμούτζας είπε στη συνέχεια για την παράσταση και τον Χάρη Ρώμα: «Δεν είναι τυχαία η πορεία του Χάρη Ρώμα. Είναι πολύ ευγενικός, πολύ ξεκάθαρος σε αυτά τα οποία θέλει και σε αυτά τα οποία μας εξηγεί. Δεν μας έχει δυσκολέψει σε τίποτα».

Ο Χάρης Ρώμας επιστρέφει στο θέατρο με μια ολοκαίνουργια, απολαυστική κωμωδία — μια ιστορία γεμάτη γέλιο, ανατροπές, ρομαντισμό και απροσδόκητη τρυφερότητα.

Σε ερώτηση για το αν τον ενοχλούν τα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Αμούτζας απάντησε: «Είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν δίνουμε μια καλλιτεχνική συνέντευξη, μένουμε στην καλλιτεχνική συνέντευξη. Η προσωπική ζωή μπορεί να συζητηθεί στο πλατό μιας εκπομπής, σε μια μεγαλύτερη συζήτηση».

Ποιος είναι ο Γιώργος Αμούτζας και σε ποιες σειρές τον έχουμε δει

Τον γνωρίσαμε ως τον έφηβο γιο της Βασιλικής Ανδρίτσου στη σειρά Κάτι Χωρισμένα Παλικάρια το 2017. Στη συνέχεια συμμετείχε στο Κόκκινο Ποτάμι, ωστόσο με τον ρόλο του «Νικηφόρου» στον Σασμό του Alpha έγινε δημοφιλής, ιδιαίτερα ανάμεσα στις κυρίες.

Φέτος «μπήκε» στο Grand hotel, υποδυόμενος τον «Ορφέα Γαζή», τον αγαπημένο ξάδερφο της Αλίκης, ο οποίος είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει όσα θεωρεί ότι του χρωστάει η οικογένεια του πατέρα του.

ΑΜΟΥΤΖΑΣ

Ο Γιώργος Αμούτζας στο Grand Hotel
