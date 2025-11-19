Βραζιλία: Ατύχημα σε αγώνες Dragster - Σώθηκε σαν από θαύμα ο οδηγός

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα ταχύτητας στη Βραζιλία, όταν ένα αυτοκίνητο ανατράπηκε και μέσα σε δευτερόλεπτα τυλίχτηκε στις φλόγες.

Λίγα μόλις μέτρα μετά την εκκίνηση, το αγωνιστικό αυτοκίνητο έχασε την πρόσφυση, ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει και το όχημα που βρέθηκε εκτός ελέγχου καρφώθηκε με ορμή στον πλαϊνό τοίχο. Κομμάτια του αυτοκινήτου εκτοξεύτηκαν παντού και μέσα σε δευτερόλεπτα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο οδηγός προσπάθησε απεγνωσμένα να απεγκλωβιστεί: έβγαλε το τιμόνι, έλυσε τις ζώνες και, με τη βοήθεια των ανθρώπων ασφαλείας της πίστας, απομακρύνθηκε από το όχημα, την ώρα που ο κινητήρας καιγόταν ακόμα και υπήρχε φόβος για έκρηξη. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, γλίτωσε χωρίς σοβαρά τραύματα, κυρίως χάρη στην ψυχραιμία του και τα μέτρα ασφαλείας.

