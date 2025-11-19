Βραζιλία: Ατύχημα σε αγώνες Dragster - Σώθηκε σαν από θαύμα ο οδηγός

Τυλίχθηκε στις φλόγες το όχημα

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ο Θοδωρής Σούκας περιγράφει το σοκαριστικό ατύχημα στη Βραζιλία / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (19/11/2025)

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα ταχύτητας στη Βραζιλία, όταν ένα αυτοκίνητο ανατράπηκε και μέσα σε δευτερόλεπτα τυλίχτηκε στις φλόγες. 

Λίγα μόλις μέτρα μετά την εκκίνηση, το αγωνιστικό αυτοκίνητο έχασε την πρόσφυση, ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει και το όχημα που βρέθηκε εκτός ελέγχου καρφώθηκε με ορμή στον πλαϊνό τοίχο. Κομμάτια του αυτοκινήτου εκτοξεύτηκαν παντού και μέσα σε δευτερόλεπτα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Βραζιλία: Ήθελε να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο ο 18χρονος που δολοφονήθηκε

Ατύχημα στη Βραζιλία

Ο οδηγός προσπάθησε απεγνωσμένα να απεγκλωβιστεί: έβγαλε το τιμόνι, έλυσε τις ζώνες και, με τη βοήθεια των ανθρώπων ασφαλείας της πίστας, απομακρύνθηκε από το όχημα, την ώρα που ο κινητήρας καιγόταν ακόμα και υπήρχε φόβος για έκρηξη. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, γλίτωσε χωρίς σοβαρά τραύματα, κυρίως χάρη στην ψυχραιμία του και τα μέτρα ασφαλείας.
 

