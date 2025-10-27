Βραζιλία: Ήθελε να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο ο 18χρονος που δολοφονήθηκε

«Τελειώνω το σχολείο και θα γυρίσω στη Ρόδο», είχε πει στον παππού του

27.10.25 , 13:38 Βραζιλία: Ήθελε να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο ο 18χρονος που δολοφονήθηκε
Κοσμος
Συγκλονισμένη είναι ολόκληρη η Ρόδος από τη δολοφονία του 18χρονου Θοδωρή, μέσα στο εστιατόριο του πατέρα του στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια ληστείας

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, ο νεαρός λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του, είχε εκμυστηρευτεί στον παππού του ότι ήθελε να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο. 

Βραζιλία: Δολοφόνησαν 18χρονο Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ

«Τελειώνω το σχολείο σύντομα και θέλω να έρθω για πάντα και να μείνω στη Ρόδο», του είπε πει, αλλά, δυστυχώς, η μοίρα είχα άλλα σχέδια γραμμένα για εκείνον. 

Η οικογένεια του 18χρονου, είχε μετακομίσει από τη Ρόδο πριν 13 χρόνια στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Ο πατέρας του, Γιάννης, ήταν διασώστης με μόνιμη θέση στο ΕΚΑΒ της Ρόδου, αλλά μετανάστευσε από τη Ρόδο για να εργαστεί στη Βραζιλία. Η μητέρα του ήταν από τη Βραζιλία, γεγονός που επηρέασε την απόφαση της οικογένειας για να φύγουν από τη χώρα μας και να εγκατασταθούν εκεί.

Η οικογένεια διατήρησε στενές σχέσεις με την Ελλάδα, ενώ ο 18χρονος αγαπούσε την Ψίνθο, το χωριό του πατέρα του, όπου και ονειρευόταν ότι θα εγκατασταθεί μόνιμα. 

Δυστυχώς, τα όνειρά του «έσβησαν» οι σφαίρες των ληστών, οι οποίοι εισέβαλαν στο εστιατόριο, όπου εργαζόταν και άνοιξαν πυρ χωρίς δισταγμό. 

Ο 18χρονος έπεσε νεκρός. Τη στιγμή του τραγικού αυτού γεγονότος, η μητέρα και η αδελφή του ήταν εκτός Βραζιλίας και όταν έμαθαν τα νέα δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί. 

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν συνελήφθησαν οι ληστές, που σκότωσαν τον 18χρονο. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη 28 Οκτωβρίου  στις 11:00 ώρα Βραζιλίας. 
 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΛΗΣΤΕΙΑ
 |
18ΧΡΟΝΟΣ
