Βραζιλία: Δολοφόνησαν 18χρονο Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ

Τραγωδία συγκλονίζει ελληνική οικογένεια που ζει στη Βραζιλία, καθώς ένας 18χρονος με ρίζες από τη Ρόδο έχασε τη ζωή του ύστερα από ένοπλη επίθεση ληστών, ενώ βρισκόταν στο εστιατόριο του πατέρα του όπου δούλευε.

Η οικογένεια, από την Ψίνθο της Ρόδου, είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στη Βραζιλία, όπου διατηρούσε επιχείρηση εστίασης με την ονομασία «Kebab do Grego».

Ο άτυχος Θεόδωρος Κατταβενός, μόλις 18 ετών, βρισκόταν στο κατάστημα τις βραδινές ώρες - περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας- όταν εισέβαλαν ένοπλοι ληστές. Οι δράστες πυροβόλησαν, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα μέσα στο εστιατόριο όπου εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα βοηθώντας την οικογένειά του.

Συγκλονίζει η ανάρτηση του πατέρα του, Γιάννη Κατταβενού, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αποχαιρετά τον γιο του με τα λόγια:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ, γιε μου!».

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της δολοφονίας.