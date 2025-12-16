24ωρη πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι κατεβάζουν «ρολά»

Η ΑΔΕΔΥ προχώρησε στην προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για σήμερα, με αφορμή την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, καλώντας τους δημοσίους υπαλλήλους να δώσουν δυναμικό «παρών» σε συγκεντρώσεις και πορείες σε όλη τη χώρα.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στους δήμους μέσω της ΠΟΕ-ΟΤΑ, με προγραμματισμένη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος στις 11:00 το πρωί. Τα συνδικάτα εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στον προϋπολογισμό, τον οποίο χαρακτηρίζουν άδικο και επιβαρυντικό για την κοινωνική πλειοψηφία, καταγγέλλοντας ότι ενισχύει τη λιτότητα, αυξάνει φόρους και τέλη και οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ δηλώνει τη στήριξή της στις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας, επισημαίνοντας ότι εργαζόμενοι και αγρότες δίνουν κοινό αγώνα για την προάσπιση του εισοδήματος και των δικαιωμάτων τους.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία

Στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και την προστασία των μισθολογικών τους δικαιωμάτων. Η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης τόσο προς τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα όσο και προς τους αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους.

Συμβολικό «λουκέτο» στους δήμους: Τι θα γίνει με βρεφονηπιακούς και ΚΑΠΗ

Στην απεργία συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η οποία ανακοίνωσε ότι σήμερα οι δήμοι σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν κλειστοί, σε μια συμβολική κίνηση πίεσης προς την κυβέρνηση. Όπως τονίζεται, στόχος είναι να αναδειχθεί το σοβαρό πρόβλημα της υποχρηματοδότησης των ΟΤΑ, που δυσκολεύει τη λειτουργία των δήμων και την παροχή βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η ΚΕΔΕ καλεί δημάρχους και αιρετούς να δώσουν το «παρών» σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή στις 12:00 το μεσημέρι. Παρά το κλείσιμο των δημαρχείων, διευκρινίζεται ότι κρίσιμες κοινωνικές δομές, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα ΚΑΠΗ, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη

Παράλληλα, για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας στα λεωφορεία της Αθήνας. Οι εργαζόμενοι θα απέχουν από τα καθήκοντά τους από τις 11:00 έως τις 17:00, με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται δρομολόγια κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η πλήρης επαναφορά της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το αν και με ποιον τρόπο θα συμμετάσχουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην απεργιακή κινητοποίηση.

Απεργία 16/12: Πού και τι ώρα έχει συγκεντρώσεις

Για σήμερα είναι προγραμματισμένες οι εξής συγκεντρώσεις:

08:00 Νοσοκομείο Νίμιτς - Συγκέντρωση εργαζομένων νοσοκομείου

10:30 Σύνταγμα - ΑΔΕΔΥ

10:30 πλ. Κλαυθμώνος - Εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων

11:00 υπουργείο εργασίας - Συγκέντρωση Συνταξιούχων

12:00 πλ. Κλαυθμώνος - Εκπαιδευτικοί

12:00 Πολυτεχνειούπολη ζωγράφου. Κτήριο διοίκησης ΕΜΠ - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για διώξεις φοιτητών

18:00 παλιά Βουλή - Εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων

18:00 Προπύλαια - Σωματεία εργαζομένων

18:30 Σύνταγμα - ΠΑΜΕ

