Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού και Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.

Ο Σεβαστιανός είναι μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 18 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Σεβαστιανός και Σεβαστιανή.

Ο Άγιος Σεβαστιανός

Ο Σεβαστιανός ήταν συγκλητικός από τα Μεδιόλανα (σημερινό Μιλάνο) και μαρτύρησε κατά τους διωγμούς του ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305).

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης *

Φλώρος, Φλώρης *

Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:35 και θα δύσει στις 18:07. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 28 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών

Η 18η Δεκεμβρίου έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εκστρατεία του ΟΗΕ για την προστασία του παγκόσμιου μετανάστη. Η επιλογή αυτή της ημερομηνίας σχετίζεται με την υιοθέτηση από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ της «Διεθνούς Συνθήκης για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργατών και των μελών των Οικογενειών τους» στις 18 Δεκεμβρίου 1990.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) είναι ο κορυφαίος διακυβερνητικός οργανισμός που προωθεί την ανθρώπινη και εύρυθμη μετανάστευση προς όφελος όλων, με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και υποστηρίζοντας 175 κράτη μέλη για τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης. Στην Ελλάδα, ο ΔΟΜ συνεργάζεται στενά με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς εταίρους.

Ο ΔΟΜ έχει βοηθήσει εκατομμύρια μετανάστες από τότε που ιδρύθηκε πριν από 72 χρόνια με σκοπό την στήριξη του τεράστιου αριθμού Ευρωπαίων που εκτοπίστηκαν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίζει να πρωτοστατεί στην προώθηση μιας ανθρώπινης και εύρυθμης διαχείρισης της μετανάστευσης προς όφελος όλων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων προέλευσης, διέλευσης και προορισμού.