Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Δεκεμβρίου
18.12.25 , 00:50 Δείτε sneak preview από τον ημιτελικό του GNTM
18.12.25 , 00:45 GNTM: Edouardo ή Ξένια; Ποιο μοντέλο έμεινε εκτός ημιτελικού;
18.12.25 , 00:30 GNTM: Ανέστης ή Ειρήνη; Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;
18.12.25 , 00:10 GNTM: Ξέσπασε σε λυγμούς η Ξένια μετά τα σχόλια των κριτών
17.12.25 , 23:59 Καληφώνη - Μάστορας: Οι πιο τρυφερές τους στιγμές στο Instagram
17.12.25 , 23:51 Αλεξανδρούπολη: Καρδιακή ανακοπή από ασιτία η αιτία θανάτου του 3χρονου
17.12.25 , 23:49 Η Χρύσα Μιχαλοπούλου αγκαλιά με τον γιο της: Ο Μαγαπάς κι η Σαγαπώ!
17.12.25 , 23:46 Σύσκεψη Νίκαιας: Δεν Πάνε Οι Αγρότες Σε Συνάντηση Με Τον Πρωθυπουργό
17.12.25 , 23:34 Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» Φορούσε Καπέλο «El Patron»
17.12.25 , 23:29 Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
17.12.25 , 23:05 GNTM: Ο Ανέστης προκάλεσε... λιποθυμικό επεισόδιο στην Μπέττυ Μαγγίρα
17.12.25 , 22:55 Παππάς: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό ξυλοδαρμού - «Αντέδρασα λάθος»
17.12.25 , 22:55 GNTM: Τι δυσκόλεψε τον Edouardo στη φωτογράφιση με την Μπέττυ Μαγγίρα;
17.12.25 , 22:22 Κυψέλη: Τι είπε η 16χρονη στις Αρχές - «Το μαχαίρι το είχα για προστασία»
Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Γιάννης Στάνκογλου: Χριστουγεννιάτικη μαγεία στο σπίτι με τα παιδιά του
Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok
Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκαν τα ιδιαίτερα κοσμήματα της Τζούλι Μασσίνο;
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού και Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.

Ο Σεβαστιανός είναι μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 18 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Σεβαστιανός και Σεβαστιανή.

Ο Άγιος Σεβαστιανός

Ο Άγιος Σεβαστιανός

Ο Σεβαστιανός ήταν συγκλητικός από τα Μεδιόλανα (σημερινό Μιλάνο) και μαρτύρησε κατά τους διωγμούς του ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305).

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης *
  • Φλώρος, Φλώρης *
  • Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:35 και θα δύσει στις 18:07. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 28 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών

Η 18η Δεκεμβρίου έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εκστρατεία του ΟΗΕ για την προστασία του παγκόσμιου μετανάστη. Η επιλογή αυτή της ημερομηνίας σχετίζεται με την υιοθέτηση από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ της «Διεθνούς Συνθήκης για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργατών και των μελών των Οικογενειών τους» στις 18 Δεκεμβρίου 1990.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) είναι ο κορυφαίος διακυβερνητικός οργανισμός που προωθεί την ανθρώπινη και εύρυθμη μετανάστευση προς όφελος όλων, με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και υποστηρίζοντας 175 κράτη μέλη για τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης. Στην Ελλάδα, ο ΔΟΜ συνεργάζεται στενά με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς εταίρους.

Ο ΔΟΜ έχει βοηθήσει εκατομμύρια μετανάστες από τότε που ιδρύθηκε πριν από 72 χρόνια με σκοπό την στήριξη του τεράστιου αριθμού Ευρωπαίων που εκτοπίστηκαν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίζει να πρωτοστατεί στην προώθηση μιας ανθρώπινης και εύρυθμης διαχείρισης της μετανάστευσης προς όφελος όλων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων προέλευσης, διέλευσης και προορισμού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top