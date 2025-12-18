GNTM: Edouardo ή Ξένια; Ποιο μοντέλο έμεινε εκτός ημιτελικού;

Η αποχώρηση αυτή δεν ήταν απλώς ένα ακόμη κομμάτι του διαγωνισμού, αλλά μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά βραδιές του φετινού GNTM, με τα δάκρυα να κυριαρχούν τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες. Η ατμόσφαιρα στο πλατό ήταν βαριά, με την ένταση και τη συγκίνηση να είναι εμφανείς σε όλους.

GNTM: Η Ξένια συμπλήρωσε την τελική 6άδα

Στο τέλος έμειναν η Ξένια και ο Edouardo, έχοντας τις δύο πιο αδύναμες λήψεις. «Αισθάνομαι πολύ παράξενα που είστε απέναντί μου. Αυτό το ντουέτο είναι κάτι που δε θα σκεφτόμουν να το δω σε αποχώρηση, αλλά μπορεί στον τελικό. Όσο περνούν οι μέρες, δυσκολεύουν τα πράγματα και για μας», εξομολογήθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με σπασμένη φωνή.

«Μας είναι πολύ δύσκολο και σ’ εμένα πάρα πολύ, γιατί έχω δεθεί πάρα πολύ μαζί σας και σας έχω βάλει στην καρδιά μου κι είχα αυτήν την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το GNTM που είστε κι εσείς», πρόσθεσε.

Ο Edouardo αποχώρησε συγκινημένος από το GNTM

Αμέσως μετά, η παρουσιάστρια ανακοίνωσε πως η Ξένια είναι το μοντέλο που κερδίζει το εισιτήριο για τον ημιτελικό. «Το συναίσθημα σε αυτή τη δουλειά είναι το πιο σημαντικό, η ψυχή μας, κι αυτός είναι ο λόγος που η Ξένια συνεχίζει μαζί μας και περνάει στον ημιτελικό».

Ο Edouardo, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Θα το ξαναέκανα άλλες 1.000 φορές και με το ίδιο αποτέλεσμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έζησα όλο αυτό. Ξέρω πως αν γυρίσω σήμερα το βράδυ σπίτι δε θα κοιμηθώ, θα έχω πάρα πολλά νεύρα που ίσως να μην κατάφερα αυτό που μου ζήτησαν και να ξεδιπλωθώ τόσο πολύ».

GNTM: Ο Ανέστης θέλει να κατακτήσει το έπαθλο και για τον αδελφό του

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν και οι στιγμές ανάμεσα στα δύο αδέλφια. Ο Ανέστης μίλησε με αγάπη για τον Edouardo, δηλώνοντας πως θέλει να κατακτήσει το έπαθλο και για τους δυο τους, ενώ ο Edouardo ανταπέδωσε με λόγια θαυμασμού, χαρακτηρίζοντάς τον ήρωά του και καλύτερό του φίλο.

Η Ειρήνη τόνισε πως η αποχώρηση του Edouardo αποτελεί πλήγμα για εκείνη: «Φυσικά και στεναχωρήθηκα, δεν ήθελα να φύγει. Τον θεωρώ στήριγμα. Οπότε το να φύγει για μένα είναι ένα πλήγμα».

Ήταν μια βραδιά όπου το modeling πέρασε σε δεύτερη μοίρα και το συναίσθημα κυριάρχησε απόλυτα, με το κλάμα να γίνεται ο πρωταγωνιστής της αποχώρησης.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM