GNTM: Edouardo ή Ξένια; Ποιο μοντέλο έμεινε εκτός ημιτελικού;

Βαρύ το κλίμα στη σημερινή αποχώρηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Δεκεμβρίου
18.12.25 , 00:50 Δείτε sneak preview από τον ημιτελικό του GNTM
18.12.25 , 00:45 GNTM: Edouardo ή Ξένια; Ποιο μοντέλο έμεινε εκτός ημιτελικού;
18.12.25 , 00:30 GNTM: Ανέστης ή Ειρήνη; Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;
18.12.25 , 00:10 GNTM: Ξέσπασε σε λυγμούς η Ξένια μετά τα σχόλια των κριτών
17.12.25 , 23:59 Καληφώνη - Μάστορας: Οι πιο τρυφερές τους στιγμές στο Instagram
17.12.25 , 23:51 Αλεξανδρούπολη: Καρδιακή ανακοπή από ασιτία η αιτία θανάτου του 3χρονου
17.12.25 , 23:49 Η Χρύσα Μιχαλοπούλου αγκαλιά με τον γιο της: Ο Μαγαπάς κι η Σαγαπώ!
17.12.25 , 23:46 Σύσκεψη Νίκαιας: Δεν Πάνε Οι Αγρότες Σε Συνάντηση Με Τον Πρωθυπουργό
17.12.25 , 23:34 Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» Φορούσε Καπέλο «El Patron»
17.12.25 , 23:29 Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
17.12.25 , 23:05 GNTM: Ο Ανέστης προκάλεσε... λιποθυμικό επεισόδιο στην Μπέττυ Μαγγίρα
17.12.25 , 22:55 Παππάς: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό ξυλοδαρμού - «Αντέδρασα λάθος»
17.12.25 , 22:55 GNTM: Τι δυσκόλεψε τον Edouardo στη φωτογράφιση με την Μπέττυ Μαγγίρα;
17.12.25 , 22:22 Κυψέλη: Τι είπε η 16χρονη στις Αρχές - «Το μαχαίρι το είχα για προστασία»
Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Γιάννης Στάνκογλου: Χριστουγεννιάτικη μαγεία στο σπίτι με τα παιδιά του
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αποχώρηση αυτή δεν ήταν απλώς ένα ακόμη κομμάτι του διαγωνισμού, αλλά μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά βραδιές του φετινού GNTM, με τα δάκρυα να κυριαρχούν τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες. Η ατμόσφαιρα στο πλατό ήταν βαριά, με την ένταση και τη συγκίνηση να είναι εμφανείς σε όλους.

GNTM: Ανέστης ή Ειρήνη; Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;

GNTM: Η Ξένια συμπλήρωσε την τελική 6άδα

GNTM: Η Ξένια συμπλήρωσε την τελική 6άδα

Στο τέλος έμειναν η Ξένια και ο Edouardo, έχοντας τις δύο πιο αδύναμες λήψεις. «Αισθάνομαι πολύ παράξενα που είστε απέναντί μου. Αυτό το ντουέτο είναι κάτι που δε θα σκεφτόμουν να το δω σε αποχώρηση, αλλά μπορεί στον τελικό. Όσο περνούν οι μέρες, δυσκολεύουν τα πράγματα και για μας», εξομολογήθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με σπασμένη φωνή.

GNTM: Ξέσπασε σε λυγμούς η Ξένια μετά τα σχόλια των κριτών

«Μας είναι πολύ δύσκολο και σ’ εμένα πάρα πολύ, γιατί έχω δεθεί πάρα πολύ μαζί σας και σας έχω βάλει στην καρδιά μου κι είχα αυτήν την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το GNTM που είστε κι εσείς», πρόσθεσε.

Ο Edouardo αποχώρησε συγκινημένος από το GNTM

Ο Edouardo αποχώρησε συγκινημένος από το GNTM

Αμέσως μετά, η παρουσιάστρια ανακοίνωσε πως η Ξένια είναι το μοντέλο που κερδίζει το εισιτήριο για τον ημιτελικό. «Το συναίσθημα σε αυτή τη δουλειά είναι το πιο σημαντικό, η ψυχή μας, κι αυτός είναι ο λόγος που η Ξένια συνεχίζει μαζί μας και περνάει στον ημιτελικό».

Ο Edouardo, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Θα το ξαναέκανα άλλες 1.000 φορές και με το ίδιο αποτέλεσμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έζησα όλο αυτό. Ξέρω πως αν γυρίσω σήμερα το βράδυ σπίτι δε θα κοιμηθώ, θα έχω πάρα πολλά νεύρα που ίσως να μην κατάφερα αυτό που μου ζήτησαν και να ξεδιπλωθώ τόσο πολύ».

GNTM: Ο Ανέστης θέλει να κατακτήσει το έπαθλο και για τον αδελφό του

GNTM: Ο Ανέστης θέλει να κατακτήσει το έπαθλο και για τον αδελφό του

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν και οι στιγμές ανάμεσα στα δύο αδέλφια. Ο Ανέστης μίλησε με αγάπη για τον Edouardo, δηλώνοντας πως θέλει να κατακτήσει το έπαθλο και για τους δυο τους, ενώ ο Edouardo ανταπέδωσε με λόγια θαυμασμού, χαρακτηρίζοντάς τον ήρωά του και καλύτερό του φίλο.

Η Ειρήνη τόνισε πως η αποχώρηση του Edouardo αποτελεί πλήγμα για εκείνη: «Φυσικά και στεναχωρήθηκα, δεν ήθελα να φύγει. Τον θεωρώ στήριγμα. Οπότε το να φύγει για μένα είναι ένα πλήγμα».

Ήταν μια βραδιά όπου το modeling πέρασε σε δεύτερη μοίρα και το συναίσθημα κυριάρχησε απόλυτα, με το κλάμα να γίνεται ο πρωταγωνιστής της αποχώρησης.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM EDOUARDO
 |
GNTM ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
GNTM 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top