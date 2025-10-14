Βραζιλία: 36χρονη σκότωνε για απόλαυση - Δηλητηρίασε 4 ανθρώπους σε 5 μήνες

Ποια ήταν τα θύματά της και πώς τα σκότωνε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 12:22 Πώς να φτιάξετε το πιο λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο
14.10.25 , 12:09 Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
14.10.25 , 11:42 Αφροδίτη στον Ζυγό: Τρεις εβδομάδες γεμάτες αρμονία και σχέσεις
14.10.25 , 11:24 Σταμούλης: «Δεν μπορώ να δω τα σύννεφα χωρίς να θυμηθώ το παιδί μου»
14.10.25 , 11:21 Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Σαν δε ντρέπεσαι κακομαθημένε παλιάνθρωπε»
14.10.25 , 11:17 Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
14.10.25 , 11:17 Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
14.10.25 , 11:05 Φοινικούντα: Συνελήφθη ως συνεργός ο συνεπιβάτης της μηχανής
14.10.25 , 11:03 Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
14.10.25 , 10:55 Παπαβασιλείου: «Υπάρχουν στιγμές που στεναχωριέμαι που δεν έχω κάνει παιδί»
14.10.25 , 10:50 Τροχαίο στην Παλαιόχωρα Χανίων: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής
14.10.25 , 10:46 Αινιγματικός ο Μάρκος Σεφερλής: Με ποιο κανάλι θα συνεργαστεί;
14.10.25 , 10:45 Λάζαρος Ρότας: Ανησυχία στην ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΟΚ
14.10.25 , 10:37 Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!
14.10.25 , 10:37 Ισραήλ: Ελεύθερος ο όμηρος που τον είχαν βάλει να σκάψει τον τάφο του
Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
Συνελήφθη συνεργός για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς - «Λύγισε» η σύντροφός του
Η δήμοσια συγγνώμη της Φίνου: «Έκανα τραγικό λάθος για τη Χρυσούλα Διαβάτη»
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!
Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
Δημήτρης Παπανικολάου: Η ηλικία, οι σπουδές στο εξωτερικό και η μαγειρική
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει σε ολόκληρη τη Βραζιλία η υπόθεση μιας 36χρονης γυναίκας, η οποία συνελήφθη γιατί δηλητηρίασε 4 ανθρώπους μέσα σε 5 μήνες. Κατά τις αρχές, προχωρούσε σε αυτή την πράξη γιατί «σκότωνε από ευχαρίστηση». 

Η καλλονή Άνα Πάουλα Βελόσο Φερνάντεζ φαίνεται να δοκίμαζε τα... δηλητήρια που χρησιμοποιούσε στα θύματά της, αφού είχε σκορπίσει τον θάνατο σε 10 σκυλιά πριν προχωρήσει στους ανθρώπους. 

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους

Το πρώτο της θύμα φαίνεται πως ήταν ο Μαρσέλο Φονσέκο, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Γενάρη. Η 36χρονη νοίκιασε το σπίτι του και μετακόμισε σε αυτό, ενώ λίγες μέρες αργότερα ο Φονσέκο βρέθηκε νεκρός. Τρεις μήνες αργότερα, ο Μαρία Απαρεσίντα Ροντρίγκεζ γνώρισε την Άνα Πάουλα Βελόσο σε εφαρμογή γνωριμιών. Βγήκαν για καφέ ώστε να γνωριστούν, με τον άνδρα να πέφτει λιπόθυμος λίγο μετά. Σε αυτή την περίπτωση η αδίστακτη γυναίκα φαίνεται να προσπάθησε να ενοχοποιήσει τον πρώην σύντροφό της, αφού δημιούργησε πλαστά σημειώματα κι ένα δηλητηριασμένο κέικ ώστε να ρίξει τις ευθύνες πάνω του. 

Η Βραζιλιάνα σίριαλ κίλερ Άνα Πάουλα Βελόσο

Βραζιλία: Άγνωστο το κίνητρο της 36χρονης 

«Η Άνα Πάουλα απολαμβάνει να σκοτώνει. Δεν υπάρχει λογικό κίνητρο, το κάνει για την ίδια τη διαδικασία», είπαν οι αρχές τονίζοντας πως η νεαρή ήταν το τελευταίο άτομο που είχε δει κάθε θύμα προτού πεθάνει. 

Βραζιλία: Έκαψαν ζωντανό άνδρα που βίασε και σκότωσε ένα κοριτσάκι

Θύμα της και ο 65χρονος Νιλ Κορέια ντα Σίλβα, πατέρας συμφοιτήτριάς της, τον οποίο - όπως όλα δείχνουν - δηλητηρίασε για να του πάρει 620 ευρώ. Το τελευταίο της θύμα καταγράφηκε τον Μάη και πρόκειται για τον 21χρονο Τυνήσιο Χάιντερ Μχαζρές, με τον οποίο είχαν ερωτική σχέση. Η 36χρονη φαίνεται πως προσποιήθηκε πως έμεινε έγκυος από τον νεαρό και στη συνέχεια τον δηλητηρίασε με μιλκσέικ. 

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις έρευνες της υπόθεσης κάνουν λόγο για μία γυναίκα χωρίς τύψεις και συνείδηση που «παίρνει ευχαρίστηση όχι μόνο από τη δολοφονία, αλλά και από το να παραμένει κοντά στα θύματά της για να δει τις συνέπειες των πράξεών της». 

Βραζιλία: Ηλεκτρονικό βραχιόλι για τον πρώην πρόεδρο  Μπολσονάρου

Σκότωσε 4 άτομα σε 5 μήνες, δηλητηριάζοντάς τα

Στο σπίτι της βρέθηκε μεγάλη ποσότητα φυτοφαρμάκου, παρόμοιου με ποντικοφάρμακο, που ενδεχομένως είναι αυτό που χρησιμοποιούσε για να... «ξεκάνει» τα θύματά της. 

Πέθανε 12χρονη κατά τη διάρκεια της γέννας - Έμεινε έγκυος μετά από βιασμό

Εκτός από την 36χρονη, συνελήφθησαν η δίδυμη αδελφή και μία φίλη της γιατί υπάρχουν υποψίες ότι τη βοήθησαν στα εγκλήματα που διέπραξε. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top