Βραζιλία: 36χρονη σκότωνε για απόλαυση - Δηλητηρίασε 4 ανθρώπους σε 5 μήνες

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει σε ολόκληρη τη Βραζιλία η υπόθεση μιας 36χρονης γυναίκας, η οποία συνελήφθη γιατί δηλητηρίασε 4 ανθρώπους μέσα σε 5 μήνες. Κατά τις αρχές, προχωρούσε σε αυτή την πράξη γιατί «σκότωνε από ευχαρίστηση».

Η καλλονή Άνα Πάουλα Βελόσο Φερνάντεζ φαίνεται να δοκίμαζε τα... δηλητήρια που χρησιμοποιούσε στα θύματά της, αφού είχε σκορπίσει τον θάνατο σε 10 σκυλιά πριν προχωρήσει στους ανθρώπους.

Το πρώτο της θύμα φαίνεται πως ήταν ο Μαρσέλο Φονσέκο, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Γενάρη. Η 36χρονη νοίκιασε το σπίτι του και μετακόμισε σε αυτό, ενώ λίγες μέρες αργότερα ο Φονσέκο βρέθηκε νεκρός. Τρεις μήνες αργότερα, ο Μαρία Απαρεσίντα Ροντρίγκεζ γνώρισε την Άνα Πάουλα Βελόσο σε εφαρμογή γνωριμιών. Βγήκαν για καφέ ώστε να γνωριστούν, με τον άνδρα να πέφτει λιπόθυμος λίγο μετά. Σε αυτή την περίπτωση η αδίστακτη γυναίκα φαίνεται να προσπάθησε να ενοχοποιήσει τον πρώην σύντροφό της, αφού δημιούργησε πλαστά σημειώματα κι ένα δηλητηριασμένο κέικ ώστε να ρίξει τις ευθύνες πάνω του.

Βραζιλία: Άγνωστο το κίνητρο της 36χρονης

«Η Άνα Πάουλα απολαμβάνει να σκοτώνει. Δεν υπάρχει λογικό κίνητρο, το κάνει για την ίδια τη διαδικασία», είπαν οι αρχές τονίζοντας πως η νεαρή ήταν το τελευταίο άτομο που είχε δει κάθε θύμα προτού πεθάνει.

Θύμα της και ο 65χρονος Νιλ Κορέια ντα Σίλβα, πατέρας συμφοιτήτριάς της, τον οποίο - όπως όλα δείχνουν - δηλητηρίασε για να του πάρει 620 ευρώ. Το τελευταίο της θύμα καταγράφηκε τον Μάη και πρόκειται για τον 21χρονο Τυνήσιο Χάιντερ Μχαζρές, με τον οποίο είχαν ερωτική σχέση. Η 36χρονη φαίνεται πως προσποιήθηκε πως έμεινε έγκυος από τον νεαρό και στη συνέχεια τον δηλητηρίασε με μιλκσέικ.

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις έρευνες της υπόθεσης κάνουν λόγο για μία γυναίκα χωρίς τύψεις και συνείδηση που «παίρνει ευχαρίστηση όχι μόνο από τη δολοφονία, αλλά και από το να παραμένει κοντά στα θύματά της για να δει τις συνέπειες των πράξεών της».

Στο σπίτι της βρέθηκε μεγάλη ποσότητα φυτοφαρμάκου, παρόμοιου με ποντικοφάρμακο, που ενδεχομένως είναι αυτό που χρησιμοποιούσε για να... «ξεκάνει» τα θύματά της.

Εκτός από την 36χρονη, συνελήφθησαν η δίδυμη αδελφή και μία φίλη της γιατί υπάρχουν υποψίες ότι τη βοήθησαν στα εγκλήματα που διέπραξε.