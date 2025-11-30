Λούτσα: Οδηγός έπεσε με το όχημά του σε πεζούς - Ένας νεκρός

Πώς έγινε το τροχαίο στη Λούτσα με τον έναν νεκρό / Βίντεο Ερτ

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λούτσα, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε τρεις πεζούς, που εκείνη την ώρα επιχειρούσαν να περάσουν τον δρόμο.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 12:30 στη λεωφόρο Αρτέμιδος. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημά του να παρασύρει τα τρία άτομα. Δύο από αυτά υπέστησαν ελαφριά τραύματα, όμως ο τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε λίγο αργότερα. Παρά τη γρήγορη μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του οχήματος.

Φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου / Βίντεο Ερτ

Η Τροχαία έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς προηγήθηκε.