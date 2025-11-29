Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 36χρονος για τη χειροβομβίδα σε καφετέρια

Ένας 36χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι πέταξε χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Η επίθεση είχε γίνει τον περασμένο Αύγουστο και είχαν τραυματιστεί δύο άτομα.

Ο Αλέξανδρος Γύγος εξασφάλισε για το Star βίντεο ντοκουμέντα από το περιστατικό. Είναι τα ντοκουμέντα που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και στη σύλληψη του 36χρονου. Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης του Star, ο φερόμενος δράστης δεν ήταν μόνος του, κατηγορείται ακόμη ένας άνδρας 24 ετών που είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Στο βίντεο καταγράφεται ο 36χρονoς πριν τη ρίψη της χειροβομβίδας να σταματάει στην άκρη του πεζοδρομίου, κρατώντας μια πλαστική σακούλα. Εκεί έχει τη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Αφού βγάζει τη χειροβομβίδα, πετάει τη σακούλα και φεύγει.

Από άλλη κάμερα ασφαλείας καταγράφεται η στιγμή που πετάει τη χειροβομβίδα μέσα σε καφετέρια και αμέσως μετά απομακρύνεται.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η εντολή δόθηκε μέσα από τις φυλακές και πως πρόκειται για ενέργεια που κρύβει ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Να θυμίσουμε ότι δύο πελάτες είχαν τραυματιστεί - ευτυχώς ελαφρά από την έκρηξη - ενώ ο ιδιοκτήτης με σοβαρότερα τραύματα είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές μέρες στο νοσοκομείο.

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, σχηματίστηκε δικογραφία. Ανάμεσα στα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι και η απόπειρα ανθρωποκτονίας.



