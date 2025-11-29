Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του λέει ότι εκείνος οδηγούσε το supercar

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς υποστήριξε στην Τροχαία ότι εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του στην Αττική Οδό / ΣΚΑΪ

Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του που πιάστηκε να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα.

Το αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά είχε «πιαστεί» από τις κάμερες της Αττικής Οδού να έχει αναπτύξει ταχύτητα 210 χιλιομέτρων, τον περασμένο Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα στις 24/9.

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Θανάσης Παπαθανασίου, είχε δηλώσει στα ΜΜΕ ότι το αυτοκίνητο εκείνη την ημέρα το οδηγούσε άλλος. «Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε καμία εμπλοκή στην οδήγηση του οχήματος εκείνη την ημέρα και δεν έχει τελέσει ο ίδιος κάποια παράνομη πράξη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανασίου.

Την ευθύνη τελικά για όσα έγιναν στην Αττική Οδό ανέλαβε ο πατέρας του Έλληνα τενίστα, Απόστολος Τσιτσιπάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπομπή, ο Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην Τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή του να παραδώσει το δίπλωμά του.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό καθώς είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα των 7 ημερών για το δικαίωμα ένστασης. Μάλιστα ο διοικητής της Τροχαίας φέρεται να ενημέρωσε ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος, κάτι που, κατά τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.