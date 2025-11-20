«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς το αυτοκίνητο που έτρεχε στην Αττική Οδό»

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Θανάσης Παπαθανασίου, τοποθετήθηκε σχετικά με το περιστατικό που συνδέθηκε με το όνομα του Έλληνα τενίστα, μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης πως ένα αυτοκίνητο που ανήκει στον αθλητή καταγράφηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο του Τσιτσιπά, ο ίδιος ο τενίστας δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος τη στιγμή που το σύστημα καμερών εντόπισε την παράβαση.

Όπως εξήγησε, το περιστατικό συνέβη στις 24 Σεπτεμβρίου και αφορά τη νέα τεχνολογία καταγραφής που χρησιμοποιείται στην Αττική Οδό για τον αυτόματο εντοπισμό παραβάσεων ταχύτητας. Το όχημα στο οποίο αναφέρθηκαν οι αρχές φαίνεται πως ανέπτυξε ταχύτητα που άγγιξε τα 210 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ, καθώς και στην προβλεπόμενη διαδικασία για την προσωρινή αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης.

Χαλαρή βόλτα για τον Στέφανο Τσιτσιπά / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο κ. Παπαθανασίου υπογράμμισε, μιλώντας στο tennisnews.gr, ότι το αυτοκίνητο βρισκόταν στα χέρια τρίτου προσώπου, το οποίο έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την παράβαση. Τόνισε επίσης ότι όλα τα διαδικαστικά ζητήματα έχουν ήδη τακτοποιηθεί, τόσο σε ό,τι αφορά το πρόστιμο όσο και τις απαιτούμενες ενέργειες προς τις αρχές. Η θέση του δικηγόρου είναι ξεκάθαρη: «ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε καμία εμπλοκή στην οδήγηση του οχήματος εκείνη την ημέρα και δεν έχει τελέσει ο ίδιος κάποια παράνομη πράξη».

Παράλληλα, κύκλοι κοντά στον τενίστα επισημαίνουν ότι ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στο εξωτερικό για τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ότι το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο σαφές πως δεν είχε φυσική παρουσία στο σημείο του συμβάντος.