«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς το αυτοκίνητο που έτρεχε στην Αττική Οδό»

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του τενίστα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.11.25 , 20:29 Δήμητρα Ματσούκα: Το παρασκήνιο από την κράτησή της στα δικαστήρια
20.11.25 , 20:25 Το μήνυμα του Κώστα Καραμανλή για την Κίνα και το λιμάνι του Πειραιά
20.11.25 , 19:55 Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Παρασκευή 21/11
20.11.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: «Συνώνυμα» που μπέρδεψαν και τον παίκτη του τελικού
20.11.25 , 19:34 Μέσα σε 5 μέρες συντάξεις, επίδομα 250 ευρώ και ΟΠΕΚΑ, επιστροφή ενοικίου!
20.11.25 , 19:02 «Βόμβα» από τον Aρχηγό ΓΕΕΘΑ της Γαλλίας: «Ίσως χάσουμε δικά μας παιδιά»!
20.11.25 , 18:53 Πέθανε ο σπουδαίος χορογράφος Δημήτρης Ιβάνωφ
20.11.25 , 18:47 Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος
20.11.25 , 18:47 Συγκινημένος ο Τσίπρας στην κηδεία του Φλαμπουράρη
20.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Δερμετζής θέλει το ύφασμα της Δώρας για... παντελόνια
20.11.25 , 18:15 «Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς το αυτοκίνητο που έτρεχε στην Αττική Οδό»
20.11.25 , 18:00 Porche Cayenne Electric: Πιάνει 0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα
20.11.25 , 18:00 Cash or Trash: Το ξεχωριστό τραπεζάκι που κέρδισε τις εντυπώσεις
20.11.25 , 17:50 Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
20.11.25 , 17:49 Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος
Δήμητρα Ματσούκα: Το παρασκήνιο από την κράτησή της στα δικαστήρια
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου στο κατάστημά του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: tennisnews.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Στη «φάκα» των νέων καμερών ο Τσιτσιπάς: Έτρεχε με 210 χλμ στην Αττική Οδό - Του πήραν το δίπλωμα για 1 χρόνο / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Θανάσης Παπαθανασίου, τοποθετήθηκε σχετικά με το περιστατικό που συνδέθηκε με το όνομα του Έλληνα τενίστα, μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης πως ένα αυτοκίνητο που ανήκει στον αθλητή καταγράφηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο του Τσιτσιπά, ο ίδιος ο τενίστας δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος τη στιγμή που το σύστημα καμερών εντόπισε την παράβαση.

Τσιτσιπάς: Έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό - Τον «έπιασαν» οι κάμερες

Όπως εξήγησε, το περιστατικό συνέβη στις 24 Σεπτεμβρίου και αφορά τη νέα τεχνολογία καταγραφής που χρησιμοποιείται στην Αττική Οδό για τον αυτόματο εντοπισμό παραβάσεων ταχύτητας. Το όχημα στο οποίο αναφέρθηκαν οι αρχές φαίνεται πως ανέπτυξε ταχύτητα που άγγιξε τα 210 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ, καθώς και στην προβλεπόμενη διαδικασία για την προσωρινή αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης.

Τσιτσιπάς οδήγηση

Χαλαρή βόλτα για τον Στέφανο Τσιτσιπά / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο κ. Παπαθανασίου υπογράμμισε, μιλώντας στο tennisnews.gr, ότι το αυτοκίνητο βρισκόταν στα χέρια τρίτου προσώπου, το οποίο έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την παράβαση. Τόνισε επίσης ότι όλα τα διαδικαστικά ζητήματα έχουν ήδη τακτοποιηθεί, τόσο σε ό,τι αφορά το πρόστιμο όσο και τις απαιτούμενες ενέργειες προς τις αρχές. Η θέση του δικηγόρου είναι ξεκάθαρη: «ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε καμία εμπλοκή στην οδήγηση του οχήματος εκείνη την ημέρα και δεν έχει τελέσει ο ίδιος κάποια παράνομη πράξη».

Παράλληλα, κύκλοι κοντά στον τενίστα επισημαίνουν ότι ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στο εξωτερικό για τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ότι το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο σαφές πως δεν είχε φυσική παρουσία στο σημείο του συμβάντος. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
 |
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
 |
ΚΛΗΣΗ
 |
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top