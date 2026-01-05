Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θλίψη η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη»

Θλίψη στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη, το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Κολωνάκι, έχοντας υποστεί βαρύτατο έμφραγμα.

Όπως έγινε γνωστό, μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον επαναφέρουν. Όμως δεν τα κατάφερε.

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημαντική απώλεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε χαρακτηριστικά στα social media: «Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».