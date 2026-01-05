Μαδούρο: Με ελικόπτερο, πάνοπλους αστυνομικούς μεταφέρεται στο δικαστήριο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου κρατούνταν τις τελευταίες δύο ημέρες.

Αυτοκινητοπομπή με θωρακισμένα οχήματα αναχώρησε από τις εγκαταστάσεις της φυλακής, με τον Μαδούρο να αποβιβάζεται από όχημα ασφαλείας φορώντας καφέ φόρμα κράτησης και να επιβιβάζεται σε ελικόπτερο, ενόψει της εμφάνισής του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του στο Καράκας.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη διακίνηση όπλων.

Μετά τη σύλληψή τους, μεταφέρθηκαν αρχικά σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και στη συνέχεια οδηγήθηκαν, το βράδυ του Σαββάτου, στο MDC Μπρούκλιν.

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, που λειτουργεί από το 1994, αποτελεί τη μοναδική ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης για κρατούμενους που αναμένουν να δικαστούν.

Στις εγκαταστάσεις του φιλοξενούνται περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκες, ενώ είναι γνωστό για τις εξαιρετικά αυστηρές συνθήκες κράτησης. Πρώην κρατούμενοι έχουν καταγγείλει ότι πολλοί έγκλειστοι παραμένουν στα κελιά τους έως και 23 ώρες το 24ωρο, συνθήκες που έχουν χαρακτηριστεί απάνθρωπες.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν κρατηθεί στο MDC Μπρούκλιν στο παρελθόν περιλαμβάνονται η Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένη για συνέργεια στα σεξουαλικά εγκλήματα του Τζέφρι Έπστιν, ο γνωστός καλλιτέχνης της χιπ χοπ Σον «Ντίντι» Κομπς, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών πριν του απονεμηθεί χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί κρατείται επίσης ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία στελέχους της UnitedHealth Group.

Οι συνθήκες κράτησης στο σωφρονιστικό ίδρυμα έχουν επανειλημμένα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Το 2019 κρατούμενοι βρέθηκαν σε παγωμένα κελιά στη διάρκεια του χειμώνα, μετά από πυρκαγιά που προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης και θέρμανσης. Το 2024, δύο κρατούμενοι δολοφονήθηκαν από συγκρατούμενούς τους με αυτοσχέδια όπλα, γεγονός που οδήγησε τις αρχές σε επιχείρηση καταστολής της βίας και της παράνομης διακίνησης αντικειμένων εντός της φυλακής.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ είχε καταγγείλει την παρουσία ακαθαρσιών και περιττωμάτων τρωκτικών στο κελί της, ενισχύοντας τις επικρίσεις για ανθυγιεινές συνθήκες. Αν και η αμερικανική Υπηρεσία Φυλακών δεν σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις, σε έκθεσή της το φθινόπωρο του 2025 είχε υποστηρίξει ότι η κατάσταση στο MDC Μπρούκλιν έχει βελτιωθεί χάρη στην ενίσχυση του προσωπικού και σειρά μεταρρυθμίσεων.

Ο πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μίτσελ Έπνερ, μιλώντας για την υπόθεση, επισήμανε ότι όλοι οι κρατούμενοι στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κέντρο διατρέχουν κίνδυνο βίας. Όπως ανέφερε, ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος για πρόσωπα υψηλού προφίλ, όπως ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο συμμοριών ή κρατουμένων που επιδιώκουν δημοσιότητα.

Η επικείμενη εμφάνιση του Μαδούρο στο δικαστήριο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση με έντονες γεωπολιτικές και διεθνείς προεκτάσεις.