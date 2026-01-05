Γιώργος Παπαδάκης: Λευκά τριαντάφυλλα και ένα αναμμένο κερί στο γραφείο του

Λευκά τριαντάφυλλα και ένα κερί άφησαν οι συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη πάνω στο γραφείο του στον ΑΝΤ1 ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του.

Ο παρουσιαστής υπέστη οξύ έμφραγμα το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Μέσα σε λίγα λεπτά, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με τους γιατρούς να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να τον επαναφέρουν, κάτι όμως που δεν κατέστη εφικτό!

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει με μηνύματα θλίψης, ενώ από το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές έχουν μιλήσει για τη σημαντική απώλεια.

«Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο» είπε το πρωί στο «Καλημέρα Ελλάδα» η πιο στενή του συνεργάτιδα, η αρχισυντάκτριά του Άννυ Ζιώγα στο Καλημέρα Ελλάδα.

Στις 4 Ιουλίου, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα» το οποίο παρουσίαζε για 34 χρόνια.

«Μετά από 34 χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που ο ΑΝΤ1, ο Μίνωας Κυριακού και στη συνέχεια ο Θοδωρής Κυριακού, αλλά πάνω από όλα εσείς μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτό το μακρύ ταξίδι. Πάντα με ανθρώπους που ήταν 10 φορές καλύτεροι από εμένα, απλά φρόντιζαν να είμαι ήρεμος ενώ εγώ δεν τους είχα ποτέ σε ηρεμία» είχε πει, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Παπαδάκης εκείνη την ημέρα.

