Γιώργος Παπαδάκης: Λευκά τριαντάφυλλα και ένα αναμμένο κερί στο γραφείο του

Τι άφησαν οι συνεργάτες του στο γραφείο του στον ΑΝΤ1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.01.26 , 18:10 Ξέσπασε σε κλάματα η Ράνια Θρασκιά για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
05.01.26 , 18:02 Κυρανάκης: Η μεγαλύτερη μείωση στα τροχαία στην ιστορία το 2025
05.01.26 , 17:36 Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»
05.01.26 , 17:25 Είναι η Γροιλανδία η επόμενη χώρα - στόχος για τον Τραμπ;
05.01.26 , 17:05 Στο Παρά Πέντε: Συγκινεί ο Πατρίκιος Κωστής για τον Γεράσιμο Μιχελή
05.01.26 , 16:57 Τελεσίγραφο Μαρινάκη στους αγρότες: Μέτρα με ή χωρίς την παρουσία τους
05.01.26 , 16:14 Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
05.01.26 , 15:23 Συγκροτείται Ειδική Επιτροπή για το μπλακ άουτ στον FIR Αθηνών
05.01.26 , 15:15 Μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Χάθηκαν 2.000 βαλίτσες στο «Ελ. Βενιζέλος»
05.01.26 , 14:42 Μαδούρο: Με ελικόπτερο, πάνοπλους αστυνομικούς μεταφέρεται στο δικαστήριο
05.01.26 , 13:56 Τέλειο cheesecake με μελομακάρονα που σας περίσσεψαν από τις γιορτές!
05.01.26 , 12:49 Eurovision 2026: Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας
05.01.26 , 12:46 Γιώργος Παπαδάκης: Λευκά τριαντάφυλλα και ένα αναμμένο κερί στο γραφείο του
05.01.26 , 12:44 Γιώργος Παπαδάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού Νοσοκομείου
05.01.26 , 12:31 Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Συντετριμμένος ο Λιάγκας για Παπαδάκη: «Τον ρώτησα γιατί είχε αδυνατίσει»
Γιώργος Παπαδάκης: Η ηλικία, η καριέρα, τα παιδιά και οι δυο γάμοι
Γιώργος Παπαδάκης: Λευκά τριαντάφυλλα και ένα αναμμένο κερί στο γραφείο του
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Στο Πρωινό του ΑΝΤ1 προβλήθηκαν πλάνα από το άδειο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λευκά τριαντάφυλλα και ένα κερί άφησαν οι συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη πάνω στο γραφείο του στον ΑΝΤ1 ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του.

Συντετριμμένος ο Λιάγκας για Παπαδάκη: «Τον ρώτησα γιατί είχε αδυνατίσει»

Ο παρουσιαστής υπέστη οξύ έμφραγμα το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Μέσα σε λίγα λεπτά, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με τους γιατρούς να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να τον επαναφέρουν, κάτι όμως που δεν κατέστη εφικτό! 

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει με μηνύματα θλίψης, ενώ από το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές έχουν μιλήσει για τη σημαντική απώλεια.

Γιώργος Παπαδάκης: Λευκά τριαντάφυλλα και ένα αναμμένο κερί στο γραφείο του

Παπαδάκης: Λευκά τριαντάφυλλα και ένα αναμμένο κερί στο γραφείο του

«Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο» είπε το πρωί στο «Καλημέρα Ελλάδα» η πιο στενή του συνεργάτιδα, η αρχισυντάκτριά του Άννυ Ζιώγα στο Καλημέρα Ελλάδα.

Καλημέρα Ελλάδα: Σε λυγμούς ξέσπασε η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη

Στις 4 Ιουλίου, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα» το οποίο παρουσίαζε για 34 χρόνια.

«Μετά από 34 χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που ο ΑΝΤ1, ο Μίνωας Κυριακού και στη συνέχεια ο Θοδωρής Κυριακού, αλλά πάνω από όλα εσείς μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτό το μακρύ ταξίδι. Πάντα με ανθρώπους που ήταν 10 φορές καλύτεροι από εμένα, απλά φρόντιζαν να είμαι ήρεμος ενώ εγώ δεν τους είχα ποτέ σε ηρεμία» είχε πει, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Παπαδάκης εκείνη την ημέρα.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top