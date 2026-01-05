Στο Παρά Πέντε: Συγκινεί ο Πατρίκιος Κωστής για τον Γεράσιμο Μιχελή

«Ήταν δύσκολο κι ένιωθα την υποχρέωση να μιλήσω γι’ αυτόν»

Ο Πατρίκιος Κωστής βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno μιλώντας για την πορεία του, τη ζωή του ως δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο, αλλά και το reunion της σειράς, Στο Παρά Πέντε.

Στο Παρά Πέντε: Συγκινεί ο Πατρίκιος Κωστής για τον Γεράσιμο Μιχελή

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στο κενό που άφησε πίσω του ο Γεράσιμος Μιχελής, ο «κακός» της σειράς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο

«Όταν μου είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης να καθίσω στον καναπέ, κοίταξα αριστερά μου κι ήταν κενή η καρέκλα, φαίνεται και στο πλάνο. Δεν ήξερα τι να αρθρώσω. Ήταν δύσκολο. Η πεντάδα ήταν πεντάδα, από τις γιαγιάδες, η Ειρήνη Κουμαριανού μας είχε αφήσει, αλλά ήταν περίεργο. Έπρεπε να μιλήσω εις διπλούν γι’ αυτόν τον άνθρωπο που ήμασταν μαζί σε όλες τις σκηνές», ανέφερε ο Πατρίκιος Κωστής. 

«Ήταν δύσκολο και ένιωθα και μια υποχρέωση να μιλήσω γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Όλοι το νιώσαμε αυτό για όσους ανθρώπους φύγανε», συμπλήρωσε συγκινημένος ο Πατρίκιος Κωστής.

Στο Παρά Πέντε: Συγκινεί ο Πατρίκιος Κωστής για τον Γεράσιμο Μιχελή

Θυμίζουμε ότι ο Γεράσιμος Μιχελής κι ο Πατρίκιος Κωστής έγιναν γνωστοί το 2005 στο τηλεοπτικό κοινό ως οι «κακοί» της σειράς, Στο Παρά Πέντε. Με αφορμή την συμπλήρωση των 20 χρόνων της σειράς, οι πρωταγωνιστές συναντήθηκαν και πάλι στο απολαυστικό reunion του Mega.

