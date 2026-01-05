Γιώργος Παπαδάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού Νοσοκομείου

Υπέστη βαρύ έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών μετά από βαρύ έμφραγμα που υπέστη την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του Κολωνάκι.

Καλημέρα Ελλάδα: Σε λυγμούς ξέσπασε η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη

Ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, εκεί όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη:

«Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο.

Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος».

 

