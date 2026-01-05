Συγκροτείται Ειδική Επιτροπή για το μπλακ άουτ στον FIR Αθηνών

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα

Ειδική Επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του προβλήματος που παρουσιάστηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 σε συχνότητες του FIR Αθηνών συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα.

Η Επιτροπή, υπό τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα, θα αποτελείται από τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλη Μπλέτσα, τον συνταγματάρχη Δημήτριο Ζαμπακόλα, Μηχανικό Επικοινωνιών, Επιτελή ΓΕΕΘΑ, τον υποδιευθυντή εποπτείας φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Νίκο Ηγουμενίδη, καθώς και από εκπρόσωπο του EUROCONTROL.

Μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Χάθηκαν 2.000 βαλίτσες στο «Ελ. Βενιζέλος»

Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε, χθες, από τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, λόγω του επείγοντος και των ειδικών συνθηκών πλήρους λειτουργίας της αεροναυτιλίας και για λόγους δημοσίου και εθνικού συμφέροντος, να διατάξει άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις εμπλεκομένων υπαλλήλων ή υπηρεσιών της ΥΠΑ, καθώς και να ενημερώσει για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων.

 

