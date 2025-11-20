Τσιτσιπάς: Έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό - Τον «έπιασαν» οι κάμερες

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο

Με 210 χλμ. την ώρα πιάστηκε τα τρέχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην Αττική Οδό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς πάνω στον Στέφανο Τσιτσιπά, τον οποίο «τσάκωσαν» οι κάμερες κυκλοφορίας στην Αττική οδό να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. 

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος τενίστας πιάστηκε να τρέχει με 210 χλμ. την ώρα με το πολυτελές αυτοκίνητο που έχει στην κατοχή του και έχει παραλάβει ήδη την ψηφιακή κλήση από το gov.gr. 

Νέος ΚΟΚ: Τα «ασήμαντα» λάθη που πλέον κοστίζουν πρόστιμα στους οδηγούς

τσιτσιπάς 1

Το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει είναι 2.000 ευρώ, ενώ θα του αφαιρεθεί και το δίπλωμα οδήγησης για έναν χρόνο. 

Νέος ΚΟΚ: Ξεκίνησαν να αποστέλλονται οι πρώτες ψηφιακές κλήσεις

Από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει να αποστέλλονται οι πρώτες ψηφιακές κλήσεις αυτόματα μέσω του gov.gr στους οδηγούς που καταγράφηκαν από τις νέες «έξυπνες κάμερες». 

Νέος ΚΟΚ: Αναλυτικά τα πρόστιμα ανά παράβαση - Πότε αφαιρείται η άδεια

Πρόκειται για τις δέκα πρώτες κάμερες παρακολούθησης, οι οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε βασικές λεωφόρους στην Αθήνα και σε άλλα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

τσιτσιπάς 2

Οι οδηγοί που παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα βλέπουν στην προσωπική θυρίδα του gov.gr όλες τις λεπτομέρειες της παράβασης, καθώς και το ποσό του προστίμου.

Αυστηρότερος ΚΟΚ από σήμερα: Πρόστιμα έως 8.000€ για παραβάσεις

Η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα, μέσω ειδικού λογισμικού που αναγνωρίζει τον αριθμό κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται η παραδοσιακή καταγραφή από αστυνομικούς. 

Ο πολίτης θα ειδοποιείται άμεσα και θα μπορεί να πληρώνει το πρόστιμο ηλεκτρονικά, αποφεύγοντας έτσι τη γραφειοκρατία.

Νέος ΚΟΚ: Αναλυτικά τα πρόστιμα

Αναλυτικά οι αλλαγές και τα πρόστιμα του νέου ΚΟΚ:

Νέος ΚΟΚ: Αυστηρές ποινές για αλκοόλ, κινητό, υπερβολική ταχύτητα, κράνος

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος

  • Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

  • 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.
  • 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

  • Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

  • 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.
  • 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.
  • Ποινικοποίηση: Και στις τρεις περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση που περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης.
  • Άρση απορρήτου: Για τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

  • Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

Υποτροπές:

  • 1η : Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.
  • 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

  • Οδηγός: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.
  • Συνεπιβάτης: Η μη χρήση ζώνης από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ για τον ίδιο αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

Υποτροπές:

  • 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες
  • 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (0,50 - 1,10 g/l)

  • Καθιερώνονται σύγχρονοι τρόποι ανίχνευσης που καλύπτουν και ουσίες. Υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος και φύλαξη.
  • Για επήρεια αλκοόλ 0,50 - 0,80 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.
  • Για όριο 0,80 g/l - 1,10 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.

Υποτροπές:

  • 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες και στις 2 περιπτώσεις.
  • 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω του 1,10 g/l)

  • Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας - πινακίδων για 180 ημέρες, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται. Φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες - 6 μήνες από το δικαστήριο.

Υποτροπές:

  • 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη.
  • 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50 χλμ./ώρα

  • Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

  • 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.
  • 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Ταχύτητα > 200 χλμ./ώρα ή «κόντρες»

  • Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Υποτροπές:

  • 1η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 2 έτη.
  • 2η: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Παραβίαση σηματοδότη

  • Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

  • 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.
  • 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Παραβίαση STOP (χωρίς πρόκληση συμβάντος)

  • Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

  • 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.
  • 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Παραβίαση STOP (με πρόκληση συμβάντος)

  • Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

  • 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη.
  • 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

  • Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη. Σε περίπτωση ατυχήματος, ισχύουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

Υποτροπές:

  • 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.
  • 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων

  • Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.

Υποτροπές:

  • 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.
  • 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας

  • Κωδικοποιείται ως παράβαση η παράνομη στάση ή στάθμευση που παρεμποδίζει τη διέλευση οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας.
  • Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 70 ημέρες.

Κυκλοφορία ταξί στις λεωφορειολωρίδες

  • Πρόστιμο 150 ευρώ όταν παραβιάζεται η λεωφορειολωρίδα.
  • Απαγορεύεται η κυκλοφορία ταξί (και έμφορτων) στη λεωφορειολωρίδα με σκοπό την ταχύτητα και την αξιοπιστία του νέου στόλου των λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εξαιρέσεις:

  • Επιβίβαση
  • Αποβίβαση (όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο)
  • Νυχτερινές ώρες
  • Ταξί μηδενικών ρύπων
  • Ταξί ειδικού τύπου ΑμεΑ

Παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ

  • Επιβάλλεται αυξημένο διοικητικό πρόστιμο, 150 ευρώ.
  • Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες, ενώ το όχημα απομακρύνεται επί τόπου.

Υποτροπές:

  • 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες.
  • 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος.

Όρια ταχύτητας

  • Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2026 διατηρείται το γενικό όριο 50 χλμ./ώρα.
  • Από το 2026 εφαρμόζονται νέα όρια ταχύτητας, αναλόγως τύπου οδού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
 |
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
 |
ΚΛΗΣΗ
 |
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
