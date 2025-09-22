Νέος ΚΟΚ: Τα «ασήμαντα» λάθη που πλέον κοστίζουν πρόστιμα στους οδηγούς

Τι ισχύει για καφέ, σαγιονάρες και σακούλες με ψώνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 20:29 Κηφισιά: Επανεμφανίστηκε η Ρομά επαίτης αλλά χωρίς… παιδί
22.09.25 , 20:24 Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα
22.09.25 , 19:57 Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
22.09.25 , 19:40 Έγκλημα Θεσσαλονίκη: Μου έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα & τη σκότωσα
22.09.25 , 19:24 Tην τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει κατά της φοροδιαφυγής η ΑΑΔΕ
22.09.25 , 19:07 ΑΑΔΕ: Ολόκληρη η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου βήμα - βήμα
22.09.25 , 18:54 Βοιωτία: Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - «Μετάνιωσα»
22.09.25 , 18:35 Ατζαράκης: «Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ξόδεψα 300.000 ευρώ»
22.09.25 , 18:32 Νέος ΚΟΚ: Τα «ασήμαντα» λάθη που πλέον κοστίζουν πρόστιμα στους οδηγούς
22.09.25 , 18:26 Μαρία Μπεκατώρου: «Δεν είμαι έτοιμη να μιλήσω γι’αυτά»
22.09.25 , 18:26 Cash or Trash: Το αντικείμενο που δεν πήγε στο δωμάτιο των αγοραστών
22.09.25 , 18:26 BMW Group: Προχωρά στο υδρογόνο
22.09.25 , 18:22 Μπασάρ Αλ Άσαντ: Πληροφορίες ότι τον δηλητηρίασαν στη Μόσχα
22.09.25 , 18:00 Ο Πύρρος Δήμας έφερε τη δάδα του στο Cash or Trash για καλό σκοπό
22.09.25 , 17:54 Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη η ΝΔ αλλά με 23,5% στην πρόθεση ψήφου
Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη η ΝΔ αλλά με 23,5% στην πρόθεση ψήφου
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Έγκλημα Θεσσαλονίκη: Μου έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα & τη σκότωσα
Κηφισιά: Επανεμφανίστηκε η Ρομά επαίτης αλλά χωρίς… παιδί
Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα
«Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε»: Bίντεο της 59χρονης πριν δολοφονηθεί
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
τροχαία έλεγχοι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) φέρνει αυστηρότερη εφαρμογή κανόνων που, αν και υπήρχαν εδώ και χρόνια, συχνά δεν επιτηρούνταν με συνέπεια. Οι αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ το τελευταίο δεκαήμερο έχουν ήδη φέρει πιο εντατικούς ελέγχους και αυξημένα πρόστιμα, ακόμη και για συνήθειες που πολλοί οδηγοί θεωρούσαν «αθώες».

Παράδειγμα η  τοποθέτηση σακουλών με ψώνια ή άλλων αντικειμένων χαλαρά μέσα στο όχημα δεν είναι απλώς θέμα ακαταστασίας. Ένα απότομο φρενάρισμα μπορεί να μετατρέψει ένα μπουκάλι ή μια κονσέρβα σε επικίνδυνο εμπόδιο, ακόμη και να σφηνώσει κάτω από το πεντάλ του φρένου. Η ασφαλής λύση είναι η τοποθέτηση όλων των αντικειμένων στο πορτμπαγκάζ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΟΣ ΚΟΚ
 |
ΕΛΕΓΧΟΙ
 |
ΤΡΟΧΑΙΑ
 |
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top