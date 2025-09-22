Νέος ΚΟΚ: Τα «ασήμαντα» λάθη που πλέον κοστίζουν πρόστιμα στους οδηγούς

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) φέρνει αυστηρότερη εφαρμογή κανόνων που, αν και υπήρχαν εδώ και χρόνια, συχνά δεν επιτηρούνταν με συνέπεια. Οι αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ το τελευταίο δεκαήμερο έχουν ήδη φέρει πιο εντατικούς ελέγχους και αυξημένα πρόστιμα, ακόμη και για συνήθειες που πολλοί οδηγοί θεωρούσαν «αθώες».

Παράδειγμα η τοποθέτηση σακουλών με ψώνια ή άλλων αντικειμένων χαλαρά μέσα στο όχημα δεν είναι απλώς θέμα ακαταστασίας. Ένα απότομο φρενάρισμα μπορεί να μετατρέψει ένα μπουκάλι ή μια κονσέρβα σε επικίνδυνο εμπόδιο, ακόμη και να σφηνώσει κάτω από το πεντάλ του φρένου. Η ασφαλής λύση είναι η τοποθέτηση όλων των αντικειμένων στο πορτμπαγκάζ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

