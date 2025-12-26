Ελένη Φουρέιρα: Φωτογραφίζει τον Αλμπέρτο Μποτία με τον μικρό Ερμή

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο επέλεξε να μοιραστεί με τους followers της η Ελένη Φουρέιρα ανήμερα των Χριστουγέννων.

Το βράδυ της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου, η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια εικόνα γεμάτη τρυφερότητα, η οποία δεν άργησε να συγκεντρώσει χιλιάδες θετικά σχόλια.

Η φετινή ημέρα των Χριστουγέννων ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στην οικογένεια, κάτι που η ίδια θεωρεί αδιαπραγμάτευτο, ακόμη και όταν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις είναι αυξημένες.

Μαζί με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, και τον γιο τους, Ερμή, απόλαυσαν μια χαλαρή βόλτα στους στολισμένους δρόμους της Αθήνας, γεμάτους φως και γιορτινή διάθεση. Μετά την έξοδο, η συνέχεια δόθηκε στο σπίτι, όπου η ζεστασιά και η ηρεμία της οικογενειακής θαλπωρής είχαν τον πρώτο λόγο.

Η τρυφερή στιγμή πατέρα και γιου

Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε το τρυφερό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου παραμένει ιδιαίτερα ενεργή. Στη φωτογραφία, ο Αλμπέρτο Μποτία φαίνεται καθισμένος στον καναπέ του σπιτιού τους, κρατώντας στην αγκαλιά του τον μικρό Ερμή, σε μια οικογενειακή στιγμή που αποτυπώνει απόλυτα τη σημασία της οικογένειας για εκείνη.

Σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή της, η pop star είχε αναφέρει πως η μητρότητα έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και τις προτεραιότητές της, επισημαίνοντας ότι οι απλές στιγμές στο σπίτι είναι πλέον αυτές που της προσφέρουν τη μεγαλύτερη ευτυχία και ισορροπία.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017 και έχει χτίσει μια σταθερή και διακριτική σχέση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο ερχομός του γιου τους, τον Φεβρουάριο του 2023, επισφράγισε την ευτυχία τους, με την Ελένη Φουρέιρα να δηλώνει έμπρακτα πως, πάνω απ’ όλα, προτεραιότητά της παραμένει η οικογένειά της.