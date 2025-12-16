Ελένη Φουρέιρα: Ταξίδι αστραπή στην Κωνσταντινούπολη

Ε. Φουρέιρα: «Είχα φτάσει κοντά να κάνω παιδί με παρένθετη μητέρα - Δε θεωρώ κανέναν τρόπο απόκτησης παιδιού Ταμπού»

Ένα σύντομο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε η Ελένη Φουρέιρα και φυσικά, μοιράστηκε στα προσωπικά της social media στιγμές από εκεί.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, καταφέρνει να συνδυάζει την καριέρα της, με τη μητρότητα, ενώ όποτε μπορεί ταξιδεύει για να «γεμίζει μπαταρίες» και να αλλάζει παραστάσεις. Έτσι και αυτή τη φορά, έκανε μία μίνι απόδραση στην Τουρκία και παρά το περιορισμένο χρονικό διάστημα εκεί, η η Ελένη Φουρέιρα φρόντισε να αξιοποιήσει κάθε στιγμή της παραμονής της, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις με στιγμές χαλάρωσης και εξερεύνησης της μαγευτικής πόλης.

Μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το απόγευμα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, οι διαδικτυακοί της φίλοι είχαν την ευκαιρία να δουν πώς πέρασε τις 48 ώρες που παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη.

Δες την ανάρτηση και τις φωτογραφίες

Η Ελένη Φουρέιρα πρόσφατα μίλησε στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλο για τη δύσκολη περίοδο που είχε χωρίσει από τον Αλμπέρτο Μποτία και για τις προσπάθειες της να μείνει έγκυος. «Όταν εγώ πήγα στην Αμερική και έμεινα εκεί για τρεις μήνες λόγω των εμφανίσεων μου, τότε ο Αλμπέρτο έπαιζε στην Σαουδική Αραβία. Εκείνη την περίοδο λοιπόν χωρίσαμε, διότι ήμασταν πολύ μακριά και δεν υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε μαζί. Είχαμε χωρίσει περίπου 6 μήνες αλλά εμένα τότε με είχε πιάσει κατάθλιψη και ήθελα να δημιουργήσω το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, μία οικογένεια. Ήμουν σίγουρη λοιπόν, ότι ο πιο καλός μπαμπάς θα είναι ο Αλμπέρτο. Αυτό το ήξερα από την πρώτη μέρα. Μία μέρα μιλούσαμε και του είπα “θέλεις να κάνουμε παιδί;” Μου είπε κατευθείαν ναι. Ξανά βγήκαμε, μιλήσαμε και από τότε ήρθαμε κοντά» είχε πει.

Η Ελένη Φουρέιρα και ο σύντροφός της, Αλμπέρτο Μποτία, έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 7 Φεβρουαρίου 2023, όταν η τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι.

Μετά από περίπου ενάμιση χρόνο, το ζευγάρι προχώρησε στη βάφτιση του γιου τους, που ονομάστηκε Ερμής.

Η πρώτη φωτογραφία από τη βάφτιση δημοσιεύθηκε στα social media στις 15 Ιουνίου 2024 και το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, και δεν έδωσε στη δημοσιότητα πολλές λεπτομέρειες για την τελετή.