Mελομακάρονα με μέλι και ξύσμα πορτοκαλιού

Ο Γιώργος Ρήγας ετοίμασε μελομακάρονα

Συνταγες
Αντίστροφα έχουμε ξεκινήσαμε να μετράμε για τα Χριστούγεννα και όλοι έχουμε μπει στην κουζίνα για να φτιάξουμε λαχταριστά γιορτινά γλυκά για τους φίλους και την οικογένειά μας.

Mελομακάρονα με μέλι και ξύσμα πορτοκαλιού

Συνταγή για μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας

Αν ψάχνεις και εσύ μία νόστιμη, εύκολη και γρήγορη συνταγή δες αυτή που έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Mελομακάρονα με μέλι και ξύσμα πορτοκαλιού

Σας περίσσεψαν μελομακάρονα; Φτιάξτε τα πιο νόστιμα τρουφάκια

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, έφτιαξε μελομακάρονα με μέλι και ξύσμα πορτοκαλιού και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Φτιάξτε τους πιο νόστιμους και παραδοσιακούς κουραμπιέδες

Υλικά της Συνταγής

Για τη ζύμη

• 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 220 ml ελαιόλαδο
• 220 ml σπορέλαιο
• 150 γρ. ζάχαρη
• 200 ml χυμό πορτοκαλιού
• Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
• 50 ml κονιάκ
• 1 κ.γ. σόδα
 • 1 κ.γ. κανέλα
• 1/2 κ.γ. γαρύφαλλο
• 1 κ.γ. μπέικιν
• 1 βανίλια
 
Για το σιρόπι

• 500 ml νερό
• 700 γρ. μέλι  
• 600 γρ ζάχαρη
• 1 φλούδα πορτοκαλιού
• 1 κανέλα
 
Για το σερβίρισμα

• Καρύδια ψιλοκομμένα
 

Εκτέλεση της Συνταγής 

  Φτιάχνουμε τη ζύμη 1. Σε μεγάλο μπολ ανακατεύεις λάδια, ζάχαρη, χυμό, ξύσμα, κονιάκ, μπαχαρικά και βανίλια. 2. Ρίχνεις τη σόδα μέσα στον χυμό πορτοκαλιού να αφρίσει και το προσθέτεις. 3. Προσθέτεις το αλεύρι και το μπέικιν. 4. Ανακατεύεις πολύ απαλά, χωρίς ζύμωμα (αν ζυμώσεις, σφίγγουν). 5. Πλάθεις μελομακάρονα μικρά-μεσαία. Ψήσιμο • Ψήνεις στους 180°C για 22–25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.   Σιρόπιασμα (για πολύ ζουμερά) 1. Το σιρόπι πρέπει να είναι καυτό και τα μελομακάρονα ζεστά. 2. Ρίχνεις λίγα-λίγα στο σιρόπι και τα αφήνεις 30–40 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά. • Αν τα θες πολύ ζουμερά: 1 λεπτό. 3. Βάζεις σε σχάρα, πασπαλίζεις με καρύδι. 4. Ρίχνεις έξτρα μέλι από πάνω.

