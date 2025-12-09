Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της διαδικτυακής του εκπομπής στο YouTube, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος υποδέχτηκε την Ελένη Φουρέιρα, η οποία «άνοιξε» την καρδιά της και μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες που μέχρι τώρα δεν είχε ξαναμοιραστεί δημόσια.

Ελένη Φουρέιρα: Ο άγνωστος χωρισμός από τον Αλμπέρτο Μποτία

Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι υπήρξε περίοδος που είχε χωρίσει από τον Αλμπέρτο Μποτία, ενώ μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να μείνει έγκυος.

«Όταν εγώ πήγα στην Αμερική και έμεινα εκεί για τρεις μήνες λόγω των εμφανίσεων μου, τότε ο Αλμπέρτο έπαιζε στην Σαουδική Αραβία. Εκείνη την περίοδο λοιπόν χωρίσαμε, διότι ήμασταν πολύ μακριά και δεν υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε μαζί. Είχαμε χωρίσει περίπου 6 μήνες αλλά εμένα τότε με είχε πιάσει κατάθλιψη και ήθελα να δημιουργήσω το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, μία οικογένεια. Ήμουν σίγουρη λοιπόν, ότι ο πιο καλός μπαμπάς θα είναι ο Αλμπέρτο. Αυτό το ήξερα από την πρώτη μέρα. Μία μέρα μιλούσαμε και του είπα “θέλεις να κάνουμε παιδί;” Μου είπε κατευθείαν ναι. Ξανά βγήκαμε, μιλήσαμε και από τότε ήρθαμε κοντά», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

Όσον αφορά στις προσπάθειές της να μείνει έγκυος, η Ελένη Φουρέιρα είπε: «Πέρασα αρκετά δύσκολα μέχρι να μείνω έγκυος γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω και τον λόγο που δεν συνέβαινε. Είχα ψάξει τα πάντα και ήμασταν σούπερ. Στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Κάποια στιγμή άλλαξα γιατρό και τον βρήκε κατευθείαν τον λόγο. Έκανα μία μαγνητική, μου είπε ότι πρέπει να μπω για μία επέμβαση και με διαβεβαίωσε ότι μετά από έξι μήνες θα πιάσω. Μετά από έξι μήνες έπιασα παιδί».

Η Ελένη ξεκαθάρισε ότι οι δυσκολίες αυτές δεν επηρέασαν τη σχέση τους: «Η σχέση μας με τον Αλμπέρτο δεν επηρεάστηκε από όλο αυτό. Εγώ θα έκανα παιδί ούτως ή άλλως. Ήμουν πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη. Όταν έμαθα ότι τελικά είμαι έγκυος, περίμενα τα γενέθλια της μητέρας μου και της το έκανα έκπληξη».

Μάλιστα, η pop star μοιράστηκε και τις πολύ δύσκολες στιγμές της εγκυμοσύνης της. «Στους δύο μήνες έπαθα μία σοβαρή αποκόλληση και έμεινα για τρεις μήνες στο κρεβάτι. Όλο αυτό δεν θέλω να το θυμάμαι γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Σκέφτηκα ότι με δοκιμάζει ο θεός. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα χάσω το παιδί. Όταν είσαι έγκυος, και δεν θέλεις να το μοιραστείς γιατί μπορεί να έχεις πρόβλημα σοβαρό, είναι άσχημο να γράφουν τα site τέτοιες ειδήσεις. Ήταν βάρβαρο να γράφουν ότι είμαι έγκυος και εγώ να μην ξέρω αν αύριο θα έχω το παιδί» εξομολογήθηκε.

Δες τη συνέντευξη: