«Το αφεντικό (Boss Level)»: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/12

Η περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2020, «Το αφεντικό (Boss Level)», θα είναι διαθέσιμη on demand μέχρι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Η υπόθεση:

Ο πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων Ρόι Πούλβερ βρίσκεται παγιδευμένος σε μια χρονική λούπα, που επαναλαμβάνει την ημέρα της δολοφονίας του.





Ο Ρόι ανακαλύπτει στοιχεία για ένα μυστικό κυβερνητικό σχέδιο, που θα μπορούσε να λύσει το μυστήριο του πρόωρου θανάτου του.



Ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο ξεκινά, που ίσως, όμως, του επιτρέψει να σώσει την οικογένειά του και να ζήσει ξανά...





ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζο Κάρναχαν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μελ Γκίμπσον, Ναόμι Γουότς, Φρανκ Γκρίλο, Μισέλ Γιο