«Το αφεντικό (Boss Level)»: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/12

Παρακολουθήστε online την ταινία στο star.gr/tv

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.11.25 , 14:58 Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
27.11.25 , 14:49 Ρόδος θάνατος στρατιώτη: Ζητά απαντήσεις η οικογένεια του 19χρονου
27.11.25 , 14:47 Cash or Trash: Το ιδιαίτερο αντικείμενο τραβάει την προσοχή των αγοραστών
27.11.25 , 14:45 Πώς έμαθε ο πατέρας των παιδιών ότι ασελγεί πάνω τους ο θείος τους
27.11.25 , 14:41 Ζήνα Κουτσελίνη: Ο χορός στα μπουζούκια και το αγαπημένο της τραγούδι!
27.11.25 , 14:38 Audi A3: Γιατί είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
27.11.25 , 14:23 Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ζητώ συγγνώμη»
27.11.25 , 14:13 Ατάκες - φωτιά στο First Dates: «Κοιτάω πατούσες»- Δες sneak preview
27.11.25 , 14:12 Θες να χάσεις 4 κιλά μέχρι τα Χριστούγεννα; - Το κόλπο με το ξύδι!
27.11.25 , 14:05 Δανάη Επιθυμιάδη: Ο σύντροφός της & το cast του «Τιμωρού» στην πρεμιέρα της
27.11.25 , 13:51 «Ο εγκέφαλος έχει 5 "εποχές"», λένε οι επιστήμονες - Τι έδειξε νέα μελέτη
27.11.25 , 13:35 «Φαντάσματα»: Ο Άρης Τρουπάκης εξηγεί γιατί είπε το μεγάλο “ναι” στη σειρά
27.11.25 , 13:29 Εριέττα Κούρκουλου -Λάτση: Ο σύζυγος, τα παιδιά και το όνομά της
27.11.25 , 13:28 Μητσοτάκης: «Στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες»
27.11.25 , 12:57 Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
Χριστίνα Μπόμπα: Έκοψε τα μαλλιά της καρέ και η αλλαγή είναι εντυπωσιακή
Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ζητώ συγγνώμη»
Le Soir: «Η Εύα Καϊλή ύποπτη για συμμετοχή στην πληρωμή διαμερίσματος»
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Τροχός της Τύχης: Η Νάντια έλυσε τον γρίφο χωρίς να πει γράμματα!
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2020, «Το αφεντικό (Boss Level)», θα είναι διαθέσιμη on demand μέχρι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Δείτε On Demand την περιπέτεια φαντασία «Το αφεντικό (Boss Level)»

«Το αφεντικό (Boss Level)»: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/12

Η υπόθεση:

Ο πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων Ρόι Πούλβερ βρίσκεται παγιδευμένος σε μια χρονική λούπα, που επαναλαμβάνει την ημέρα της δολοφονίας του.

«Το αφεντικό (Boss Level)»: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/12

Ο Ρόι ανακαλύπτει στοιχεία για ένα μυστικό κυβερνητικό σχέδιο, που θα μπορούσε να λύσει το μυστήριο του πρόωρου θανάτου του.

Ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο ξεκινά, που ίσως, όμως, του επιτρέψει να σώσει την οικογένειά του και να ζήσει ξανά...

«Το αφεντικό (Boss Level)»: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/12

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζο Κάρναχαν
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μελ Γκίμπσον, Ναόμι Γουότς, Φρανκ Γκρίλο, Μισέλ Γιο

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ
 |
BOSS LEVEL
 |
ON DEMAND ΠΡΟΒΟΛΕΣ
 |
ON DEMAND
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top