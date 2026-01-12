Κατσούλης για την επιστροφή της Καραβάτου: «Από εσάς το μαθαίνω... »

«Δεν ξέρω αν θα αντικαταστήσει την Τσολάκη», δήλωσε στο Breakfast@star

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ο Κρατερός Κατσούλης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τη Λιάνα Ζημάλη για τη φημολογούμενη επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Κατσούλης για την επιστροφή της Καραβάτου: «Από εσάς το μαθαίνω... »

Ο πρώην σύζυγός της παρουσιάστριας, γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής σχολίασε πως: «Από εσάς το μαθαίνω αυτό. Δεν το ξέρω. Σας είπα, μόλις τώρα από σας το μαθαίνω. Δεν το ήξερα. Με το καλό, αν είναι να γίνει αυτό, με το καλό».

Αλέξης Μίχας: Η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 κι ο ρόλος του Γιώργου Λιάγκα

«Κοιτάμε τα νούμερα τηλεθέασης, όπως τα κοιτάνε όλοι. Δε μας αγχώνουν, η συλλογιστική η δική μου, η κοινοτοπία μου είναι η ίδια, όπως το είπα πριν από πολλά χρόνια. Ο καθένας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τη δουλειά του, για την εκπομπή του και φροντίζει να βελτιώνει τόσο όσο μπορεί περισσότερο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Γενικά νομίζω ότι το να διακόπτονται, να τελειώνουνε πρόωρα ή οτιδήποτε οι εκπομπές, δεν είναι ωφέλιμο και σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για κανέναν».

Κατσούλης για την επιστροφή της Καραβάτου: «Από εσάς το μαθαίνω... »

«Δε βλέπω τηλεόραση. Δηλαδή δεν προλαβαίνω, γιατί η δικιά μας εκπομπή είναι πάρα πολύ νωρίς, που σημαίνει ότι εμείς ξυπνάμε στις 5:30 ώρα το πρωί. Και μετά εγώ ή θα πάω να κάνω κάποιες δουλειές που έχω, ή θα πρέπει να κοιμηθώ λίγο για να μπορέσω να βγάλω το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας που εμπεριέχει τα παιδιά μου, κάποιες δραστηριότητες και βέβαια την παράσταση το βράδυ», ανέφερε επίσης ο Κρατερός Κατσούλης.

Κατσούλης για Καραβάτου: «Είναι κάτι που χρωστάμε στα παιδιά μας»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επιθυμία του σταθμού είναι η νέα εκπομπή, που θα αντικαταστήσει αυτή της Ελένης Τσολάκη, να βγει στον αέρα το πρώτο ή το δεύτερο σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου. Η προετοιμασία και η κατασκευή του σκηνικού θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την οριστική ημερομηνία της πρεμιέρας.

