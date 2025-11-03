Κατσούλης για Καραβάτου: «Είναι κάτι που χρωστάμε στα παιδιά μας»

Όσα είπε ο ηθοποιός για την πρώην σύζυγό του και τη νέα της εκπομπή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 14:19 Citroen C5 Aircross: Αυτό είναι το νέο εντυπωσιακό μοντέλο-Τιμές
03.11.25 , 14:19 MadWalk 2025: Ρουβάς, Μαζωνάκης και Φουρέιρα στο event μουσικής & μόδας
03.11.25 , 14:10 Βορίζια: «Εδώ σε φάγανε!» - Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου
03.11.25 , 14:06 Δράσεις για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών
03.11.25 , 14:03 Eurovision 2026: Ρεκόρ συμμετοχών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
03.11.25 , 13:54 Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
03.11.25 , 13:48 1ο Ράλλυ Παρνασσού: Τι έγινε στον συναρπαστικό αγώνα
03.11.25 , 13:40 «Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
03.11.25 , 13:39 Φάρμα: Απόψε αγωνίζονται για το... σπίτι! -  «Τώρα θα αρχίσουν τα γλέντια!»
03.11.25 , 13:30 Έργο του Αλέκου Φασιανού δημοπρατείται για πρώτη φορά στο Cash or Trash!
03.11.25 , 13:14 Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram
03.11.25 , 13:14 Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλες εντάσεις;
03.11.25 , 12:59 Ταμπακάκης: Το ύψος, οι γονείς του και η σχέση με τη Σάντυ Χατζηιωάννου
03.11.25 , 12:46 Κατσούλης για Καραβάτου: «Είναι κάτι που χρωστάμε στα παιδιά μας»
03.11.25 , 12:41 Δέσποινα Βανδή: Η stylish εμφάνιση στο αεροδρόμιο με Gucci βαλίτσα
Βορίζια: «Εδώ σε φάγανε!» - Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρές βροχές
Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του
Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός της κουμπάρας που «άναψε» φωτιές!
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στο πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον γιο της
Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Αναλυτικά τα ποσά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Κρατερός Κατσούλης στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά, ο Κρατερός Κατσούλης σχολίασε την ανανέωση συμβολαίου της Κατερίνας Καραβάτου με τον τον ΑΝΤ1.

Κατερίνα Καραβάτου: Ο Κρατερός Κατσούλης πήγε στην εκπομπή της καλεσμένος

«Είμαι πολύ χαρούμενος, νομίζω ότι της αξίζει. Έκανε μια καταπληκτική εκπομπή του καλοκαίρι, οπότε είναι πάρα πολύ ωραία που θα συνεχίσει», είπε ο Κρατερός.

Κατσούλης για Καραβάτου: «Είναι κάτι που χρωστάμε στα παιδιά μας»

«Αναλόγως με τις δουλειές μας, αναλόγως με τα παιδιά, αναλόγως με τις δραστηριότητες, αναλόγως πολλά», σχολίασε σε σχέση με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της πρώην συζύγου του.  

Κρατερός Κατσούλης: Η ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του

«Πάντως έχετε μια πολύ ωραία σχέση μεταξύ σας...», του είπε ο δημοσιογράφος. «Έχουμε μια ισορροπημένη, ώριμη σχέση... είναι κάτι που το οφείλουμε και το χρωστάμε στα παιδιά μας», απάντησε ο ηθοποιός και παρουσιαστής. 

Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που ανακοινώθηκε το διαζύγιο του ζευγαριού, μετά από 10 χρόνια γάμου. Ο ηθοποιός είχε δηλώσει σε παλαιότεη συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή του Star ότι «δουλεύει» τη συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό του από τη στιγμή που χώρισαν.  

«Είμαι ένας πατέρας με δύο ανήλικα παιδιά. Τα παιδιά με την Κατερίνα τα έχουμε εξ ημισείας. Δηλαδή είμαστε και οι δύο μαζί σε αυτό. Δεν τα έχω εγώ σαββατοκύριακο ή εκείνη σαββατοκύριακο και την υπόλοιπη εβδομάδα κάποιος άλλος, οπότε τα παιδιά είναι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου», είχε αναφέρει. 

Κατσούλης για Καραβάτου: «Είναι κάτι που χρωστάμε στα παιδιά μας»

«Εγώ νομίζω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα η Κατερίνα και να είναι πάρα πολύ καλή γιατί το έχει αποδείξει αυτό χρόνια έτσι κι αλλιώς», σχολίασε στη συνέχεια, ενώ κλείνοντας της ευχήθηκε: «Κάθε καλό με επιτυχία, γερά και με χαρά!».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top