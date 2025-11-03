Κατσούλης για Καραβάτου: «Είναι κάτι που χρωστάμε στα παιδιά μας»

Μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά, ο Κρατερός Κατσούλης σχολίασε την ανανέωση συμβολαίου της Κατερίνας Καραβάτου με τον τον ΑΝΤ1.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, νομίζω ότι της αξίζει. Έκανε μια καταπληκτική εκπομπή του καλοκαίρι, οπότε είναι πάρα πολύ ωραία που θα συνεχίσει», είπε ο Κρατερός.

«Αναλόγως με τις δουλειές μας, αναλόγως με τα παιδιά, αναλόγως με τις δραστηριότητες, αναλόγως πολλά», σχολίασε σε σχέση με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της πρώην συζύγου του.

«Πάντως έχετε μια πολύ ωραία σχέση μεταξύ σας...», του είπε ο δημοσιογράφος. «Έχουμε μια ισορροπημένη, ώριμη σχέση... είναι κάτι που το οφείλουμε και το χρωστάμε στα παιδιά μας», απάντησε ο ηθοποιός και παρουσιαστής.

Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που ανακοινώθηκε το διαζύγιο του ζευγαριού, μετά από 10 χρόνια γάμου. Ο ηθοποιός είχε δηλώσει σε παλαιότεη συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή του Star ότι «δουλεύει» τη συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό του από τη στιγμή που χώρισαν.

«Είμαι ένας πατέρας με δύο ανήλικα παιδιά. Τα παιδιά με την Κατερίνα τα έχουμε εξ ημισείας. Δηλαδή είμαστε και οι δύο μαζί σε αυτό. Δεν τα έχω εγώ σαββατοκύριακο ή εκείνη σαββατοκύριακο και την υπόλοιπη εβδομάδα κάποιος άλλος, οπότε τα παιδιά είναι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου», είχε αναφέρει.

«Εγώ νομίζω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα η Κατερίνα και να είναι πάρα πολύ καλή γιατί το έχει αποδείξει αυτό χρόνια έτσι κι αλλιώς», σχολίασε στη συνέχεια, ενώ κλείνοντας της ευχήθηκε: «Κάθε καλό με επιτυχία, γερά και με χαρά!».

