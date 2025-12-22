NISMO: Πάθος, καινοτομία και νέες πρωτοβουλίες από Nissan και NMC

Η Nissan Motor Co., Ltd. και η Nissan Motorsports & Customization Co., Ltd. (NMC) ανακοίνωσαν νέες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της δυναμικής της μάρκας Nissan, μέσα από νέες δραστηριότητες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τη διεύρυνση της γκάμας μοντέλων NISMO.Στο πλαίσιο της στρατηγικής Re:Nissan, τα “heartbeat models” αποτελούν την καρδιά της μάρκας, δημιουργώντας συναισθηματικό δεσμό με τους οδηγούς και καθορίζοντας το DNA της Nissan. Η NMC υποστηρίζει ενεργά αυτή τη φιλοσοφία, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της για κορυφαίες επιδόσεις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και μεταφέροντας το πάθος της οδήγησης σε κάθε μοντέλο NISMO.

Με μότο «Road to track, track to road», η Nissan αξιοποιεί την τεχνολογία και το αγωνιστικό πνεύμα που έχει καλλιεργήσει σε κορυφαία πρωταθλήματα, όπως το Super GT και η Formula E, μεταφέροντας τη γνώση και τις καινοτομίες της πίστας απευθείας στη γκάμα NISMO.Παράλληλα, η Nissan θα συνεχίσει να δοκιμάζει τα όριά της σε πρωταθλήματα όπως το Super Taikyu, επεκτείνοντας την παρουσία της και σε νέες μορφές αγώνων.

Γκάμα NISMO: Συναίσθημα και ένταση πίσω από το τιμόνι

Συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία της NISMO, η Nissan στοχεύει να διπλασιάσει τα διαθέσιμα μοντέλα παγκοσμίως, από πέντε σε δέκα, και παράλληλα να διευρύνει την παρουσία τους σε ακόμα περισσότερες αγορές διεθνώς. Βασικός στόχος είναι η αύξηση των ετήσιων πωλήσεων από 100.000 σε 150.000 οχήματα έως το 2028, εκ των οποίων το 60% θα αφορά αγορές εκτός Ιαπωνίας.Από το 2026, η Nissan σχεδιάζει να παρουσιάσει πρωτότυπα οχήματα για αγωνιστική χρήση, επιταχύνοντας την τεχνολογική εξέλιξη των αγωνιστικών μοντέλων και εφαρμόζοντας τη γνώση και την τεχνογνωσία στα επιβατικά μοντέλα της μάρκας.

Restoration και restomod

Η παγκόσμια αγορά του restoration αυτοκινήτων, σήμερα εκτιμάται σε περίπου €2,74 δισ., με προβλέψεις να φτάσει τα €6,56 δισ. έως το 2032. Η NMC σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της στους τομείς του restoration, του restomod και τις πωλήσεις ανταλλακτικών, ξεκινώντας με επίκεντρο τα Skyline GT-R R32, R33 και R34, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλα μοντέλα.Μέσα από τη δράση της στους αγώνες, τις δυνατότητες εξατομίκευσης και την αναβίωση κλασικών μοντέλων, η NMC υπόσχεται να κρατά ζωντανό τον ενθουσιασμό της οδήγησης για τους φίλους της Nissan και της NISMO σε όλο τον κόσμο.