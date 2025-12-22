Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Αιγόκερω

Αιγόκεροι: Είναι πρακτικοί, φιλόδοξοι, πειθαρχημένοι, με έντονη την ανάγκη για επιτυχία, κοινωνική αναγνώριση και ασφάλεια. Είναι εργατικοί και υπεύθυνοι, αλλά μερικές φορές συντηρητικοί ή συγκρατημένοι συναισθηματικά, δείχνοντας την αφοσίωσή τους μέσα από τις πράξεις τους, χωρίς πολλά λόγια.

Κρατάει απόσταση από τους άλλους, καθώς δεν τον γεμίζει η πλούσια κοινωνική ζωή, έτσι ώστε ορισμένες φορές να θεωρείται σνομπ και ψυχρός. Ο Αιγόκερως είναι από τα ζώδια που λειτουργούν κυρίως με γνώμονα τη λογική, τη μεθοδικότητα και την υπευθυνότητα.

Στις ερωτικές σχέσεις τους, οι Αιγόκεροι είναι αφοσιωμένοι και αναζητούν μια σταθερή, μακροχρόνια δέσμευση, δείχνοντας την αγάπη τους μέσα από πράξεις παρά λόγια, με πάθος που εκδηλώνεται ξαφνικά και με τάση να θέλουν να διατηρούν το ενδιαφέρον ζωντανό. Είναι στρατηγικοί, επιμονοι και βλέπουν τον έρωτα ως μια επένδυση, εστιάζοντας στην ασφάλεια και την αμοιβαία υποστήριξη.

Celebrities που ανήκουν στο ζώδιο του Αιγόκερω

Λαμπεροί, ταλαντούχοι, πετυχημένοι και... Aιγόκεροι. Κάποιοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι που ανήκουν στο ζώδιο του Αιγόκερω είναι οι:

Όπως είχε αποκαλύψει για εκείνον η καλή του φίλη Πέμη Ζούνη: «Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, καθώς μαζί φτιάξαμε κάτι που είχε τέτοια επίδραση στο κοινό. Χαρακτήρισε μια εποχή ολόκληρη, κράτησε και τρεις σεζόν. Κάθε φορά ήταν σαν να γυρίζαμε ταινία, περνούσαμε υπέροχα κι όλες αυτές οι στιγμές μου έχουν μείνει αξέχαστες».

Όπως έχει αναφέρει σε συνέντευξή του ο πρώην μάνατζερ του δημοφιλή τραγουδιστή, Ηλίας Ψινάκης: «Για να χτίσεις έναν μύθο, πρέπει και ο άλλος κάτι να έχει. Θα πρέπει να φωτίσεις τα προτερήματα και να καλύψεις τα ελαττώματα. Ως μάνατζερ δεν δίνω συμβουλές, δίνω εντολές. Ο Σάκης είχε πάντα εμπιστοσύνη σε μένα. Τον Σάκη τον ξέρω από το 1988 και το 1992 αναγκάστηκα να γίνω μάνατζερ του. Με τον Σάκη έχω περάσει 17 χρόνια υπέροχα. Με τις δυσκολίες, με τα κραξίματα, με κυνηγητό, με τη δόξα, με τα πλούτη…».

Ο Κρατερός Κατσούλης, είχε αναφερθεί πρόσφατα σε συνέντευξή του για την πρώην σύζυγό του, Κατερίνα Καραβάτου, λέγοντας ότι: «Έχουμε μια ισορροπημένη, ώριμη σχέση... είναι κάτι που το οφείλουμε και το χρωστάμε στα παιδιά μας».

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που ανακοινώθηκε το διαζύγιο του ζευγαριού, έπειτα από 10 χρόνια γάμου. Ο ηθοποιός είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή του Star ότι «δουλεύει» τη συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό του από τη στιγμή που χώρισαν.

Η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία χώρισε πρόσφατα από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη, μίλησε για την περίοδο αλλαγών που διανύει και για το πώς βιώνει αυτή τη μετάβαση. Η ίδια είχε αναρτήσει στα social media το εξής: «Νιώθω περίεργα. Σαν να ξεκινάω από την αρχή. Για κάποιον σαν εμένα, που αγαπάει τις ρουτίνες του και ζει με κουτάκια, αυτή είναι μια περίοδος πλήρους αποσταθεροποίησης. Όλα είναι καινούργια και πρωτόγνωρα. Ε κι αυτό πάντα είναι λίγο δύσκολο». Και έκλεισε λέγοντας ότι: «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι ευτυχισμένη, αλλά θα γίνω».

Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία πρόσφατα έγινε θεία, εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στο Breakfast@star ότι θα ήθελε πολύ να γίνει μητέρα: «Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μου που έχω στεναχωρηθεί που δεν έχω γίνει μαμά. Θα το ήθελα πολύ ένα παιδάκι. Θα δείξει, αν είναι γραμμένο στα άστρα, θα ήταν κάτι που θα με έκανε πολύ ευτυχισμένη».

Ο Έλληνας εφοπλιστής υπήρξε αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές ιδιοφυίες του 20ού αιώνα. Παλαιότερα είχε αποκαλύψει ένα από τα γεγονότα τα οποία τον ώθησαν να γείνει τόσο επιτυχημένος: «Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή όταν ήμουνα έξι χρόνων. Εάν είχε ζήσει, ίσως να μην είχα εργαστεί τόσο σκληρά όσο εργάστηκα στη ζωή μου».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο σταρ του Χόλιγουντ είχε αναφερθεί σε μία περίοδο όπου είχε ένα πρόβλημα υγείας: «Δεν έχω δουλέψει ποτέ μεθυσμένος σε σετ, αλλά έπαιρνα μορφίνη τις τελευταίες δύο εβδομάδες που δούλεψα στο Hidden Figures».

Ενώ εξέφρασε και την απογοήτευσή του για τους συνεργάτες του, λέγοντας: «Ήμουν απογοητευμένος που κανένας από την πλευρά [του στούντιο]… δεν ανέβηκε ποτέ για να υπερασπιστεί αυτό που πραγματικά έκανα για εκείνους. Ήρθε μια στιγμή που σκέφτηκα: Πότε θα πει κάποιος κάτι για αυτά που έχω κάνει σε σχέση με αυτά που δεν έχω κάνει;»

Το διάσημο μοντέλο και επιχειρηματίας είχε αποκαλύψει ότι: «Στην πραγματικότητα είμαι πολύ ντροπαλή μπροστά στην κάμερα. Δεν μου αρέσει να με φωτογραφίζουν εκτός δουλειάς», ενώ δεν είχε διστάσει να αναφερθεί στο γεγονός ότι όταν ήταν 17 χρόνων έπαιρνε Βάλιουμ για να αντιμετωπίσει το άγχος των φωτογραφίσεων.

Ο διάσημος σταρ Ρίκι Μάρτιν, το 2010 πήρε την απόφαση να αποκαλύψει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει ότι: «Βρίσκομαι σήμερα μπροστά στις κάμερες γιατί έχω πραγματικά ανάγκη να μιλήσω προκειμένου να ξεκινήσω τη διαδικασία επούλωσης». Όπως είχε πει, η απόφαση να το ανακοινώσει δημοσία «ήταν η στιγμή που άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου περισσότερο».