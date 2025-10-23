Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Σκορπιού

Σκορπιοί: Τους χαρακτηρίζει το διαπεραστικό βλέμμα που τους κάνει αξιοπρόσεκτους, η τρομερή διαίσθηση που συνήθως τους κάνει καχύποπτους, ενώ έχουν εμμονές με το παρελθόν και κυρίως με τις αρνητικές εμπειρίες.

Δεν ξεχνάει ποτέ την προδοσία κάποιου, μπορούν να γίνουν εκδικητικοί, ενώ όσον αφορά στον έρωτα, ο Σκορπιός είναι το απόλυτο ερωτικό ζώδιο!

Στις ερωτικές σχέσεις τους οι Σκορπιοί είναι κτητικοί, ζηλιάρηδες, παθιασμένοι και αρκετά σταθεροί, με εκπληκτική απόδοση στο σεξ, έως ότου τους προδώσει το άλλο τους μισό, όπου εκεί δε συγχωρούν και τερματίζουν τη σχέση. Γενικότερα, ο Σκορπιός δεν αφήνει τον εαυτό του να ερωτευτεί εύκολα και δύσκολα «ανοίγει» τα χαρτιά του. Όταν όμως ερωτευτεί, αγαπά πιο δυνατά και πιο παθιασμένα από τον καθένα.

Celebrities που ανήκουν στο ζώδιο του Σκορπιού

Λαμπεροί, ταλαντούχοι, πετυχημένοι και... Σκορπιοί. Κάποιοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι που ανήκουν στο ζώδιο του Σκορπιού είναι οι:

Η πετυχημένη 55χρονη παρουσιάστρια, μητέρα τεσσάρων παιδιών, πριν από χρόνια είχε δηλώσει σε συνέντευξή της: «Όταν είχα κάποτε σχέση, δεν ήθελα να συγκατοικώ… Δεν ήθελα καθόλου. Ήθελα τον χώρο μου κι ας ήταν και πολύ μικρός. Όχι ότι δεν ήθελα να είμαι με τον άνθρωπό μου, αλλά ότι μένουμε στο ίδιο σπίτι; Τι σημαίνει παντρευτήκαμε;».

Προσθέτοντας: «Είναι ωραίο να μην μένεις μαζί στην αρχή. Η απόσταση στη σχέση προσφέρει κάτι…»!

Η αγαπημένη ηθοποιός είχε σχολιάσει σε συνέντευξή της για το σύζυγό της και τραγουδιστή, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ότι: «Δεν είναι άτομο που αλλάζει, που προσαρμόζεται και ελίσσεται. Τα εκτιμώ και τα αγαπάω όλα αυτά, γιατί ξέρω ότι έχουν μεγάλο κόστος. Με τον Βασίλη είμαστε μαζί εικοσιπέντε χρόνια… λες να μην μ’ έχει απατήσει; Αποκλείεται!»

Και συνέχισε λέγοντας: «Μου αρκεί να μη μ’ έχει προδώσει! Να μην έχει σταματήσει να υπάρχει ανάμεσα μας η ερωτική συνωμοσία. Για μένα οι αληθινές σχέσεις, όταν κρατούν καιρό, είναι συνωμοτικές, η κάθε μια έχει τον δικό της συνωμοτικό κώδικα».

Η παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο, Τζένη Μπαλατσινού, είχε σχολιάσει στο παρελθόν το πώς ξεκίνησε η σχέση της με τον Βασίλη Κικίλια, αλλά και για τον χωρισμό τους, που κράτησε οκτώ μήνες.

Όπως σχολίασε: «Ήταν δύο εντελώς διαφορετικές ιστορίες ανθρώπων με διαφορετικές πορείες, ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό και για μένα και για εκείνον. Όταν είσαι ώριμος άνθρωπος και είσαι και ρεαλιστής, ξέρεις ότι κάποια στιγμή ο έρωτας θα φύγει και έχεις να αντιμετωπίσεις ένα αύριο. Οπότε χωρίσαμε για οκτώ μήνες, σε αυτούς τους μήνες κάναμε τα πάντα κι εγώ κι εκείνος για να μείνουμε χωριστά. Και το περιβάλλον μας έκανε τα πάντα, θεωρώ όμως ότι στο τέλος η… αγάπη κερδίζει».

Ο αγαπημένος 46χρονος τραγουδιστής αναφέρεται σπάνια στην προσωπική του ζωή. Παρόλα αυτά, σε πρόσφατη συνέντευξή του αποκάλυψε πτυχές της κοινής του πορείας με τη Ζέτα Μακρυπούλια, με την οποία υπήρξε μαζί για 12 χρόνια.

Όπως σχολίασε: «Είμαστε οικογένεια. Άμα ζεις με έναν άνθρωπο δέκα ολόκληρα χρόνια, σημαίνει ότι τον αγαπάς. Κι άμα αγαπάς, επιδιώκεις να διαμορφώνεσαι από τη σχέση σου μαζί του. Αυτό, άλλωστε, σημαίνει και η σχέση, ο δεσμός όπως είπες, που τον επιδιώκεις και που είναι το καύσιμο στο ταξίδι της ζωής. Διαφορετικά βαλτώνεις, φθείρεσαι και η αγάπη χάνεται».

Η Ελληνίδα πολιτικός, πρώην αθλήτρια στίβου και πρώην μοντέλο είναι παντρεμένη με τον πρώην μπασκεμπολίστα Σαράντη Παπαχριστόπουλο, ενώ έχουν αποκτήσει δύο γιου, τον Αλέξανδρο και τον Μάριο.

Αμφότεροι, έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια κάνουν δημόσιες εμφανίσεις.

Ο πιο περιζήτητος εργένης του Χόλιγουντ, ο 50χρονος Λεονάρντο Ντι Κάπριο, βρίσκεται σε σχέση τα τελευταία δύο χρόνια με το 26χρονο μοντέλο Βιτόρια Σερέτι, η οποία κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, σχολίασε ότι το να βγαίνεις με «έναν από τους πιο ποθητούς άντρες στον κόσμο» είναι κάτι, στο οποίο μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι.

O Λεονάρντο Ντι Κάπριο / Φωτογραφία: Ap Images

«Είναι κάτι που μαθαίνεις. Αν αυτό που βιώνεις είναι αληθινό, αν ξέρεις ότι αγαπιέστε, τότε δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Γιατί η αγάπη προστατεύει και δίνει σιγουριά», εξήγησε το μοντέλο.

Είναι όμορφη, λαμπερή, χαρισματική και πολύ επιτυχημένη. Η Julia Roberts είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, κάτοχος ενός Όσκαρ Α΄ Γυναικείου ρόλου και μητέρα τριών παιδιών!

H Τζούλια Ρόμπερτς / Φωτογραφία: Ap Images

Η Julia Roberts είναι παντρεμένη με τον κάμεραμαν Daniel Moder και έχουν μαζί τρία παιδιά, τα οποία προστατεύουν πολύ από τα φώτα της δημοσιότητας, γι' αυτό και οι αναρτήσεις τους στα social media είναι μετρημένες.

Ο Βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος είχε παντρευτεί την προγκίπισσα Νταϊάνα, ήταν ερωτευμένος με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, την οποία και μετέπειτα παντρεύτηκε.

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα / Φωτογραφία: Ap Images

Όπως είχε αποκαλύψει η Πένι Τζούνορ στο βιβλίο της «Η δούκισσα: Η ανείπωτη ιστορία», για το ειδύλλιο του Καρόλου με την Καμίλα: «Του άρεσε ότι ήταν φυσική, ανοιχτή και φιλική, του άρεσε ότι δεν ήταν δουλοπρεπής ή γλείφτρα απέναντι στον διάδοχο του θρόνου. Με άλλα λόγια τον γοήτευσε από την αρχή και η καρδιά του άρχισε να χτυπά δυνατά».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε πρόσφατα γιατί άργησε τόσο να παντρευτεί την Καμίλα Άλβες. Όπως δήλωσε ο 55χρονος σταρ του Χόλιγουντ: «Άρχισα να το σκέφτομαι όταν ο μεγάλος μου γιος ήρθε και με ρώτησε γιατί η μαμά δεν έχει το ίδιο επίθετο με εμάς. Και τον κοιτάω και σκέφτομαι ‘φίλε, είσαι μόνο 4 ετών’ και μετά αναρωτιέμαι ‘η μητέρα σου σε έβαλε να το πεις αυτό;’»

Και του απάντησε ότι: «Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Αλλά δεν είμαστε παντρεμένοι. Μόνο όταν δύο άνθρωποι παντρευτούν αλλάζουν το επίθετο» απάντησε στον γιο του, προτού δεχθεί την ερώτηση-γροθιά στο στομάχι: «Φοβάσαι;».

Οι δυο τους απέδειξαν, ότι ούτε το διαζύγιο, ούτε οι μελλοντικοί γάμοι τους, μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην μακροχρόνια αγάπη τους. Η σταρ του Χόλιγουντ και πρώην σύζυγος του Μπρους Γουίλις, είπε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι είναι πολύ δύσκολο να βλέπει τον Γουίλις σε κατάσταση που δεν ανταποκρίνεται στη δύναμή του, αναφερόμενη στην ασθένειά του.

'Οπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις έναν τόσο δυνατό άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση».