Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα

Τι δήλωσαν ο υπουργός και η σύζυγός του τα έτη 2023 - 2024

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Ρεμπάπης)
Ρεπορτάζ του Αντώνη Αντωνόπουλου για τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού δημοσιοποίησαν τις δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» για τα έτη 2023 και 2024, που αφορούν τις χρήσεις 2022 -2023 αντίστοιχα.

Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών - Η περιουσία τους

Τα εισοδήματά τους παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα, με μικρές αυξομειώσεις ανά κατηγορία. Συγκεκριμένα, το 2022 (δήλωση 2023) ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δήλωσε καθαρά εισοδήματα ύψους 74.374,96 ευρώ, ενώ το 2023 (δήλωση 2024) το ποσό έφτασε τα 74.562,49 ευρώ. Η κύρια πηγή εσόδων ήταν τα ακίνητα, με το εισόδημα από μισθώσεις να ανέρχεται σε 38.520 ευρώ το 2022 και να αυξάνεται σε 39.720 ευρώ το 2023. Αντίθετα, τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα υποχώρησαν ελαφρώς, από 35.842,32 ευρώ σε 34.830,91 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα ακίνητα

Κικίλιας - Μπαλατσινού: «Εκτόξευση» στις τραπεζικές καταθέσεις

Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή μεταξύ των δύο δηλώσεων αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις του κ. Κικίλια. Ενώ το 2022 τα ποσά που διατηρούσε σε τράπεζες ήταν περιορισμένα, με τον μεγαλύτερο λογαριασμό να φτάνει τα 9.017,50 ευρώ στην Παγκρήτια Τράπεζα– το 2023 η εικόνα αντιστράφηκε.

Στη δήλωση του 2024 εμφανίζονται καταθέσεις συνολικού ύψους 217.559,42 ευρώ, μοιρασμένες σε οκτώ διαφορετικούς λογαριασμούς. Τα μεγαλύτερα ποσά βρίσκονται σε δύο λογαριασμούς: 122.336,83 ευρώ στην Alpha Bank και 77.003,69 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με τη δήλωση, μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων προέρχεται από εισοδήματα παλαιότερων ετών.

Κικίλιας - Μπαλατσινού: Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και ακίνητα σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες

Ο υπουργός διατηρεί επίσης επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια «Ισόβιας Ασφάλισης Θανάτου», με την αξία κτήσης τους να αυξάνεται από 14.575 ευρώ στη δήλωση του 2023 σε 17.552,96 ευρώ στη δήλωση του 2024.

Όσον αφορά τα ακίνητα, το χαρτοφυλάκιο του ζευγαριού παραμένει αμετάβλητο στα δύο έτη, συνεχίζοντας να εμφανίζει σημαντική έκταση και αξία.

Η κ. Μπαλατσινού διαθέτει 20 ακίνητα και δικαιώματα σε ακίνητα, ενώ ο κ. Κικίλιας 14.

Δείτε εδώ αναλυτικά το Πόθεν Έσχες του Βασίλη Κικίλια και της Τζένης Μπαλατσινού.

 

Back to Top