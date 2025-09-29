Το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα ακίνητα

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023. Μεταξύ αυτών και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της συζύγου του, Μαρέβας Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.

Όπως προκύπτει από τη δήλωση του πρωθυπουργού, τα εισοδήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συγκεκριμένη χρήση ήταν: 26.534,76 ευρώ (ποσά από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά.), 10.800,00 ευρώ από ακίνητα, και 31.025,78 ευρώ (συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ.).

Εγγραφές σε ακίνητα: 26, δυο ΙΧ 1.500 και 875 κ.εκ.

Αναλυτικότερα,

οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι - 74.558 ευρώ (αντικειμενική αξία 10.405 ευρώ)

ποσοστό κυριότητας 8,33% σε βοσκότοπο της Θερίσου συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ.

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη δήλωσε τα εξής εισοδήματα: εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 114.898,77 ευρώ, 37.000,00 ευρώ από ακίνητα, 113.086,17 ευρώ (ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επίδομα αλλοδ., εφάπαξ κτλ.).

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη

Τα «πόθεν έσχες» θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).