Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός

«Ανυπομονώ για όσα θα φέρει ο νέος χρόνος»

Ιωάννα Μαλέσκου: «Με ενόχλησαν οι φήμες που μας ήθελαν ζευγάρι με τον Κωνσταντάρα» / Βίντεο Happy Day
Η Ιωάννα Μαλέσκου ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής της, το Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να υποδεχτεί το νέο έτος.

Η παρουσιάστρια του Open θα περάσει και τις φετινές γιορτές σε οικογενειακό κλίμα, έχοντας στο πλευρό της την πιο σημαντική παρουσία της ζωής της, την 2,5 ετών κόρη της, αλλά και τον αγαπημένο της, Κωνσταντίνο Δανιά

Mαλέσκου: Η αποκάλυψη για τον σύζυγό της και η αναφορά στην κόρη της

Οι βόλτες στα γραφικά σοκάκια του Ηρακλείου, οι στιγμές παιχνιδιού και χαλάρωσης με τη μικρή Μαρίλια και οι οικογενειακές συγκεντρώσεις δημιουργούν για την Ιωάννα Μαλέσκου το ιδανικό σκηνικό για να κλείσει η χρονιά με χαμόγελο και αισιοδοξία.

Ιωάννα Μαλέσκου: Φωτογραφίζει την κατάξανθη κόρη της - «Το μοντέλο μου»

Στην τελευταία τηε ανάρτηση για φέτος, η Ιωάννα Μαλέσκου έστειλε ευχές για την Πρωτοχρονιά κι εξέφρασε την ανυπομονησία της για το 2026. Συγκεκριμένα έγραψε: «Το τελευταίο ταξίδι για το 2025 και ξεκάθαρα το πιο γλυκό! Εκεί, στη βάση μου. Στις ρίζες μου. Με την οικογένειά μου. Ανυπομονώ για όσα θα φέρει ο νέος χρόνος. Χρόνια πολλά! Καλή Πρωτοχρονιά να έχουμε». Οι λέξεις της αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για επαφή με τις ρίζες, για οικογενειακή θαλπωρή και για ήρεμες στιγμές που δίνουν νόημα στις γιορτές.

Οι γιορτές για την παρουσιάστρια είναι μια ευκαιρία να αποφορτιστεί, να γεμίσει ενέργεια και να μοιραστεί με τους αγαπημένους της στιγμές που θα θυμάται για πάντα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου

Ιωάννα Μαλέσκου: «Η μικρή με βοήθησε να δω τα πράγματα διαφορετικά»

Η μητρότητα αποτελεί κεντρικό κομμάτι της ζωής της τα τελευταία χρόνια, με την ίδια να μιλά συχνά και με ειλικρίνεια για το πώς την έχει μεταμορφώσει. Όπως είχε εξομολογηθεί σε πρόσφατη συνέντευξή της, η γέννηση της κόρης της την άλλαξε σε βάθος και την έκανε να βλέπει τη ζωή διαφορετικά, τονίζοντας ότι μέσα από τη μητρότητα μπόρεσε να δει τα πράγματα με πιο ώριμο και συνειδητοποιημένο τρόπο. «Η μικρή με βοήθησε να δω τα πράγματα διαφορετικά. Ο ρόλος μου ως μάνας με έχει αλλάξει και με κάνει να νιώθω πιο δυνατή και προστατευτική, όσο και όταν παίρνω δύναμη από εκείνη», είχε δηλώσει στα Παραπολιτικά

 

