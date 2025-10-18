Ιωάννα Μαλέσκου: Φωτογραφίζει την κατάξανθη κόρη της - «Το μοντέλο μου»

Fashion icon από... κούνια η μικρή Μαρίλια

Celebrities & Gossip Νεα
Celebrities & Gossip Νεα
Η αντίδραση της Ιωάννας Μαλέσκου στα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή / Βίντεο: Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Μαλέσκου απολαμβάνει στο έπακρο τη μητρότητα, ενώ κάθε στιγμή με τη μονάκριβη κόρη της είναι πολύτιμη κι ανεκτίμητη.

Κωνσταντάρας - Μαλέσκου: Η εξομολόγηση που έφερε δάκρυα στα μάτια

Πρόσφατα η παροουσιάστρια του Open μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την πριγκίπισσά της, που είναι καρπός του έρωτά της με τον Κωνσταντίνο Δανιά. Η μικρή Μαρίλια, με τα ξανθά μπουκλάκια της, πόζαρε στον φακό της μαμάς της, γεμάτη νάζι και στίλ.

Το outfit της – ένα ροζ σετ με girly λεπτομέρειες – αποπνέει γλυκύτητα και προμηνύει μια μελλοντικά κομψή γυναίκα, επιβεβαιώνοντας πως το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά.

Η Ιωάννα Μαλέσκου καλημέρισε το διαδικτυακό της κοινό με μία φωτογραφία με «το μοντέλο» της, που είναι fashion icon από... κούνια!

Ιωάννα Μαλέσκου: Συγκινεί το μήνυμα μετά τη βάπτιση της κόρης της

Ιωάννα Μαλέσκου: Φωτογραφίζει την κατάξανθη κόρη της - «Το μοντέλο μου»

Με την προσωπική της ζωή να συζητιέται έντονα το τελευταίο διάστημα, η Ιωάννα Μαλέσκου θέλησε να βάλει τέλος στη φημολογία ότι περνάει κρίση με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Δανιά. 

«Αν κάθε φορά που σε ρωτάγαμε για την κρίση στον γάμο σου κέρδιζες ένα ευρώ, πόσα θα είχες τώρα;» τη ρώτησε αστειεύομενος ένας δημοσιογράφος με την ίδια να απαντά στο ίδιο ύφος. «Θα ήμουν δισεκατομμυριούχος!». «Δεν έχω χωρίσει, ρε παιδιά. Το τι κάνω στο σπίτι μου αφορά εμένα και την οικογένειά μου», δήλωσε στη συνέχεια, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
