Ιωάννα Μαλέσκου: Φωτογραφίζει την κατάξανθη κόρη της - «Το μοντέλο μου»

Η αντίδραση της Ιωάννας Μαλέσκου στα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή / Βίντεο: Breakfast@Star

Η Ιωάννα Μαλέσκου απολαμβάνει στο έπακρο τη μητρότητα, ενώ κάθε στιγμή με τη μονάκριβη κόρη της είναι πολύτιμη κι ανεκτίμητη.

Πρόσφατα η παροουσιάστρια του Open μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την πριγκίπισσά της, που είναι καρπός του έρωτά της με τον Κωνσταντίνο Δανιά. Η μικρή Μαρίλια, με τα ξανθά μπουκλάκια της, πόζαρε στον φακό της μαμάς της, γεμάτη νάζι και στίλ.

Το outfit της – ένα ροζ σετ με girly λεπτομέρειες – αποπνέει γλυκύτητα και προμηνύει μια μελλοντικά κομψή γυναίκα, επιβεβαιώνοντας πως το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά.

Η Ιωάννα Μαλέσκου καλημέρισε το διαδικτυακό της κοινό με μία φωτογραφία με «το μοντέλο» της, που είναι fashion icon από... κούνια!

Με την προσωπική της ζωή να συζητιέται έντονα το τελευταίο διάστημα, η Ιωάννα Μαλέσκου θέλησε να βάλει τέλος στη φημολογία ότι περνάει κρίση με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Δανιά.

«Αν κάθε φορά που σε ρωτάγαμε για την κρίση στον γάμο σου κέρδιζες ένα ευρώ, πόσα θα είχες τώρα;» τη ρώτησε αστειεύομενος ένας δημοσιογράφος με την ίδια να απαντά στο ίδιο ύφος. «Θα ήμουν δισεκατομμυριούχος!». «Δεν έχω χωρίσει, ρε παιδιά. Το τι κάνω στο σπίτι μου αφορά εμένα και την οικογένειά μου», δήλωσε στη συνέχεια, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα.